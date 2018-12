Fiat Panda e Punto sono le auto più rottamate in Italia nel 2018

La Fiat Panda è poco sicura : la citycar bocciata ai crash test : Nella valutazione degli ultimi crash test organizzati da Euro NCAP la Panda ha ottenuto zero stelle La Fiat Panda ha ottenuto preso zero stelle negli ultimi crash test organizzati da Euro NCAP, ente internazionale indipendente che si occupa di valutare gli standard di sicurezza delle auto nuove. Negli ultimi crash test effettuati nel 2011 la Panda aveva ottenuto quattro stelle, ma da allora i test sono diventati molto più severi e secondo ...

Fiat Panda - zero stelle ai crash test Euro NCAP. Solo una per Jeep Wrangler : Altro crash test, altra magra figura: dopo quella barbina della Punto, stavolta è la popolarissima Panda a uscirne con le ossa rotte. L’Euro NCAP infatti, il programma Europeo di valutazione dei nuovi modelli d’automobili, ha testato la nota utilitaria: su un punteggio massimo di cinque stelle, l’italiana se ne è portate a casa zero. Un dato preoccupante, visto e considerato che la Panda è una best seller, da anni regina incontrastata del nostro ...

Fiat Panda - zero stelle al crash test : Cinque stelle per Audi Q3, Bmw X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I Pace, Peugeot 508 e Volvo v60/s60, una per Jeep Wrangler e nessuna per Fiat Panda . È il verdetto della quinta serie di test Euro NCAP ...

Incentivi rottamazione auto a dicembre : Fiat Panda - Ford Fiesta e Alfa Giulia in offerta : Torna il classico appuntamento con gli Incentivi rottamazione auto di Fiat, Ford e Alfa Romeo per il mese di dicembre 2018. Fino al giorno 31 potranno essere acquistati i modelli di punta delle note aziende automobilistiche a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, grazie alle promozioni destinate agli automobilisti che decideranno di rottamare il loro usato per acquistare un veicolo nuovo a prezzi vantaggiosi. La casa Fiat propone il ...

BLACKFRIDAY Fiat E LANCIA/ Le offerte su 500 - Panda - Ypsilion e Tipo fino al 26 novembre - IlSussidiario.net : Il Black Friday arriva anche nel mondo dell'auto. FIAT e LANCIA offrono alcuni modelli a prezzi interessanti, come Panda, 500, Tipo e Ypsilion

Fiat Panda/ Nuovo modello Mild Hybrid dal 2020. Difficile battere la concorrenza - IlSussidiario.net : La Fiat Panda avrà un Nuovo modello Mild Hybrid a partire dal 2020. Difficile farsi largo nel settore vista la concorrenza già presente da tempo

Fiat PANDA/ Pronta la sostituzione con la Mild Hybrid - come per la 500 - IlSussidiario.net : la FIAT PANDA dovrebbe uscire definitivamente di produzione molto presto, lasciando però spazio a un nuovo modello Mild Hybrid

Garage Italia - Restaurata la Fiat Panda di Gianni Agnelli : Garage Italia, l'atelier di personalizzazione fondato da Lapo Elkann, ha restaurato, aggiornandola, una delle Fiat Panda appartenute a Gianni Agnelli. La citycar dell'avvocato, in versione 4x4 Trekking, è stata sottoposta a una sorta di restomod che, preservando l'impostazione cromatica originale della vettura, ne ha rivisitato gli interni.Icona di stile. Tra gli uomini più eleganti e mondani dello scorso secolo, lAvvocato Gianni Agnelli non era ...

Incentivi rottamazione auto novembre : Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta in offerta : I nuovi Incentivi rottamazione auto di Fiat e Alfa Romeo sono validi fino al prossimo 30 novembre e hanno in oggetto alcuni dei modelli più noti delle due case automobilistiche italiane, tra cui la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Giulietta. Le offerte delle due aziende del nostro Paese vanno ad aggiungersi alle promozioni di Ford, Toyota e Opel [VIDEO], anche loro in scadenza entro la fine del mese. La quasi totalita' delle promo prevede ...

Fiat Panda DIESEL - È ADDIO/ Va fuori produzione : nuova versione ibrida pronta entro il 2020 : ADDIO a FIAT PANDA DIESEL: va fuori produzione, nuova versione ibrida pronta entro il 2020, Marchionne aveva già anticipato che FCA avrebbe abbandonato il DIESEL entro il 2021(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:51:00 GMT)