Fertilizzanti organici

ideegreen

: #CircularEconomy e #sostenibilità ambientale: la #desertificazione del suolo si contrasta con #fertilizzanti organi… - apietrarota : #CircularEconomy e #sostenibilità ambientale: la #desertificazione del suolo si contrasta con #fertilizzanti organi… - Sostenibile : #CircularEconomy e #sostenibilità ambientale: la #desertificazione del suolo si contrasta con #fertilizzanti organi… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)Sentiamo spesso parlare dichimici ma con questo termine, in realtà, vogliamo dire davvero poco. Qualsiasi concime può essere definito come “fertilizzante chimico“! Spesso, con il termine “chimici” si vogliono indicare idi sintesi e quindi non naturali. Una classificazione più attenta può andare a classificare i concimi comee non: quindi abbiamoe concimi in, non manca una classe di concimi organo-minerali. Facciamo chiarezza.(altro…)Idee Green.