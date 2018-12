Fattura Elettronica | dal 1 gennaio 2019 cambio di pagamento dell' imposta di bollo

Come funziona la Fattura Elettronica obbligatoria dal 1° gennaio : le schede : Compilazione, trasmissione, controlli e bollo: le regole e i passaggi del nuovo sistema. Esentate 1,4 milioni di partite Iva. Sei mesi di «prova» senza sanzioni

Fattura Elettronica - tutti i sistemi per spedirla e conservarla : Addio alla carta e agli archivi impolverati. La Fattura elettronica permetterà di risparmiare tempo e consentirà a imprese, partite Iva e commercialisti di fare un balzo nella modernità e di salutare le pesanti risme. Il via scatta il primo gennaio 2019 e per poter essere in regola bisogna prendere alcuni accorgimenti. Al di là dei vincoli per precise categorie professionali, come i medici, tutti coloro che sono obbligati a emettere Fattura ...

Fatturazione elettronica - scatta obbligo per 2 - 8 mln imprese : A cura di Labitalia/Adnkronos scatta dal 1° gennaio l'obbligo di Fatturazione elettronica in Italia : il 56% delle partite Iva italiane, pari a circa 2,8 milioni di imprese , fra cui 4.500 grandi ...

Guida ragionata ai software per la Fattura elettronica : Dal primo gennaio scatta per tutti l'obbligo a fare fatture solo in formato elettronico (per la precisione: in XML, con trasmissione e ricezione tramite il Sistema di Interscambio centrale) e a conservarle in digitale per dieci anni (salvo le categorie degli esentati, tra cui gli operatori sanitari e chi è un regime Iva speciale). ...

Dal 2019 con Fatturazione elettronica meno evasione e più competitività : Maggior controllo sulle entrate Iva, anche a supporto della lotta all'evasione fiscale , fino ai maggiori investimenti nell'ambito della digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono alcuni dei ...

Da gennaio la Fattura Elettronica : un milione le aziende in ritardo : Almeno un milione di aziende sulle sei presenti nel Paese non sarebbe pronta a emettere fattura elettronica dal prossimo primo gennaio. Come invece obbliga il decreto fiscale per quasi tutte le ...

Cdm : approvato decreto legislativo su Fatturazione elettronica negli appalti pubblici : ... AgID, un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali. , Com,

Fatturazione elettronica : perché la Privacy blocca di nuovo il fisco : Il Garante presenta nuovi rilievi e non autorizza l'Agenzia delle entrate a creare banche dati con le nuove e-fatture

Fatturazione elettronica : deleghe più veloci tramite le procedure web : In vista del prossimo primo gennaio, l'agenzia delle entrate mette a disposizione delle procedure web volte ad attivare le deleghe ricevute dai contribuenti , per l'utilizzo dei servizi di ...

Fattura Elettronica : no del Garante Privacy alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate : L'obbligo di Fatturazione elettronica scatterà tra meno di due settimane e, ora, arriva un ulteriore paletto da parte del Garante della Privacy. Allo scopo, infatti, di limitare qualunque tipo di danno alla Privacy dei contribuenti, Il Garante ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non potrà archiviare automaticamente tutti i dati derivanti dal ricevimento della documentazione elettronica. L'amministrazione finanziaria potrà archiviare in uno ...

Fattura Elettronica - bocciata banca dati Agenzia delle Entrate. Stop ai dati sanitari : Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle Entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati e no alla Fatturazione elettronica per le...

"B2B Easy" : l'applicazione gratuita di Studio Boost per la Fatturazione elettronica : Dal primo gennaio entra in vigore la legge che rende obbligatoria la fatturazione elettronica. La giovane start-up ha...

CAMERA COMMERCIO : DUE SEMINARI SU FatturaZIONE ELETTRONICA GIOVEDI' 20 DICEMBRE

Fattura Elettronica - come arrivare preparati in 10 mosse : (Foto: istock) Cinque milioni di contribuenti dovranno cambiare le proprie abitudini a partire dal primo gennaio 2019. La cara e vecchia Fattura si fa per tutti digitale. Chi versa l’imposta sul valore aggiunto dovrà imparare a gestire la Fattura elettronica per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. La speranza del legislatore è duplice: snellire le procedure e combattere l’evasione fiscale. L’Iva non pagata incide ...