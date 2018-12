F1 – Vettel e l’amara ammissione su Schumacher | “non sono andato a fargli visita dopo

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) Sebastiane Michaell’incidente di Meribel non simai più rivisti, l’del tedesco della Ferrari in un’intervista Sebastiannon ha mai fatto segreto d’ispirarsi a Michaelnelle sue prodezze sui circuiti di Formula Uno di tutto il mondo. Tedesco come lui, cresciuto a pane ee ferrarista proprio come il suo predecessore, il pilota vice campione del mondo 2018 ha più volte ribadito la sua stima verso l’ex collega. “Michael ha trascorso molti anni a Maranello e il suo spirito continua ad aleggiare nel team! – ha detto recentemente in un’intervista– Con Michael avrei potuto parlare il linguaggio del pilota, che è diverso da quello dei tecnici. Ecco perché discutere con lui sarebbe estremamente utile”. Al Blick di Zurigo poi alla domanda ...