F1 | McLaren | per celebrare la prima vittoria una vettura speciale

F1 - McLaren : una vettura speciale per i 50 anni dalla prima vittoria : ROMA - Una serie speciale della 720S di soli tre esemplari per celebrare la prima vittoria in Formula 1: così la McLaren ha deciso di celebrare i 50 anni dal primo successo avvenuto nel Gran Premio ...

McLaren Speedtail - Tre linee di personalizzazione per la hypercar ibrida : La variante Visionary include il tema Astral, che si ispira al mondo marinaresco, con interni che fanno largo uso della tonalità blu marino, sedili del passeggero di pelle Nubuck navy e quella del ...

F1 - parla il CEO della McLaren : “Abbiamo un piano per vincere il Mondiale in cinque anni” : Zak Brown, CEO della McLaren, ha svelato al sito iberico marca.com di avere un piano per far tornare ai vertici della Formula 1 la vettura che è seconda nella storia in quanto a successi soltanto alla Ferrari in un lasso di tempo lungo al massimo cinque anni, e così uscire dal difficile momento vissuto in queste stagioni. L’addio di Fernando Alonso, pilota di spessore che però non ha potuto sopperire col talento alle carenze della vettura ...

Ecco l'animazione dell'impronta digitale di McLaren Edition per OnePlus 6T e la Mod per personalizzare l'icona : Dopo aver diffuso sfondi e alcune animazioni, la community di XDA Developer ha messo a disposizione degli utenti altri contenuti esclusivi di OnePlus 6T

F1 - McLaren - Brown a tutto tondo : 'Cinque anni per tornare a vincere. Motore Renault? Abbiamo preso la scelta giusta' : 'Penso che sia fondamentale che Liberty apporti le modifiche allo sport di cui Abbiamo discusso in precedenza, perché in questo momento è difficile competere per il campionato per più di due o tre ...

La McLaren omaggia Senna - un esemplare unico per celebrare il mito brasiliano : ...appassionato di Formula 1 e in particolare delle gesta del brasiliano che nel 1988 riuscì a conquistare 8 vittorie contro le 7 del compagno di squadra Alain Prost laureandosi campione del mondo per ...

F1 - Mondiale 2019 : Fernando Alonso sarà collaudatore e consigliere per la McLaren : Si è ritirato, ma non sembra. Fernando Alonso, infatti, non abbandona la McLaren ma, da pilota, passerà al ruolo di collaudatore e consigliere di piloti e team per la scuderia britannica in vista del Mondiale 2019. A confermarlo è proprio l’amministratore delegato di McLaren Group, Zak Brown, come ha anticipato il quotidiano online spagnolo Marca.com. “Fernando è estremamente intelligente e ha una vastissima esperienza – ...

McLaren IndyCar has today confirmed that it will partner with Chevrolet at the 2019 Indianapolis 500, the 103rd Running of the Greatest Spectacle in Racing, reuniting the two brands after 47 years. Chevrolet will provide McLaren with its 2.2-litre twin turbocharged direct injected V6 IndyCar engines for the team's 2019 Indy 500 entry, when two-time […]

McLaren - Livrea speciale per l'ultimo GP di Alonso : La McLaren correrà il Gran Premio di Abu Dhabi con una Livrea speciale per celebrare lultimo Gran Premio di Fernando Alonso in Formula 1. Domenica, infatti, sul circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla lunga carriera dello spagnolo, lunga 18 anni, durante la quale Fernando ha collezionato qualcosa come 32 vittorie, 22 pole position, 23 giri veloci e 97 piazzamenti a podio e due titoli di campione del mondo.La Livrea. Alla tradizionale ...

F1 - ultimo Gran Premio per Fernando Alonso : il gesto della McLaren è… spettacolare [FOTO] : La McLaren ha deciso di celebrare l’ultima gara in Formula 1 di Alonso con una livrea particolare caratterizzata da una singolare livrea Il Gp di Abu Dhabi sarà l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1, vista la decisione dell’asturiano di chiudere la sua carriera nel circus al termine di questo Mondiale 2018. LaPresse/PA Essendo dunque un’occasione speciale, la McLaren ha deciso di celebrarla con un gesto davvero ...

McLaren - La nuova Spider sta per arrivare : La McLaren svelerà l'8 dicembre la seconda delle 18 sportive previste dal piano industriale Track25: potrebbe trattarsi della tanto attesa 720S Spider. La nuova supercar di Woking arriverà a pochi mesi dalla presentazione della Speedtail, l'hypercar da oltre 400 km/h che sarà prodotta in soli 106 esemplari, tutti già prenotati con prezzi a partire da 1,98 milioni di euro tasse escluse.720 CV open top. Il secondo modello della nuova generazione ...

Formula 1 - McLaren : ecco la livrea speciale per l'ultima gara di Alonso : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

McLaren 720S MSO Stealth Team : stupefacente lavoro della divisione Special Operations [FOTO] : Questo esemplare altamente personalizzato è stato prodotto come ordine Speciale ”bespoke” per il concessionario McLaren di Londra Non lasciatevi ingannare dal nome: La 720S MSO Stealth Team della McLaren Special Operations, creata secondo un ordine su misura per la concessionaria, McLaren London è garanzia di esclusività per il proprietario della McLaren 720S che vuole distinguersi e non passare certamente inosservato. La McLaren 720S può ...

McLaren 720S Stealth - l'ultima perla "su misura" realizzata dalla divisione MSO : McLaren Special Operation attraverso il programma MSO Bespoke ha realizzato una versione unica della 720S ispirata alla...