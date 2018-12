F1 | le rivelazioni di Chris Horner | “penso di sapere il motivo per cui Ricciardo ha

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il team principal della Red Bull ha svelato alcuni particolari relativi alla trattativa (poi sfumata) di rinnovo con DanielNon c’è stato nulla da fare per la Red Bull nella trattativa per il rinnovo di Daniel, l’australiano aveva già deciso di andare via da Milton Keynes, rifiutando ogni offerta.Photo4 / LaPresseA rivelarlo èai microfoni di Motorsport.com, una lunga intervista in cui il team principal ha svelato alcuni retroscena: “abbiamo fatto davvero il possibile per tenerlo con noi, poi lui ha detto che non è stato così, ma in realtà penso volesse semplicemente intraprendere una nuova sfida. Probabilmente era preoccupato della crescita di Max Verstappen e del suo valore messo in discussione, ma anche delle incertezze dovute al motore Honda. Bisogna sempre avere un piano B, penso che una volta capito che faceva sul ...