Eventi nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno

Ultimo weekend del 2018 : tutti gli Eventi nel savonese : Mancano solo tre giorni alla fine del 2018 e per l'Ultimo weekend dell'anno sono previsti tantissimi eventi in tutta la provincia di Savona: Albenga : Sarà un concerto gospel sfavillante e ricco di ...

Pallanuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli Eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

Cosa è successo nel 2018? Un anno di Eventi in Italia e nel mondo : Milano, askanews, - Il dramma dei migranti, le elezioni in Italia, il crollo del Ponte Morandi. Sono solo alcuni dei fatti accaduti nel 2018, ricco di cambiamenti.A gennaio le donne scendono in piazza ...

Abruzzo turismo : Eventi e spettacoli nell'ultimo weekend del 2018 : Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nell'ultimo weekend del 2018 ultima modifica: 2018-12-27T16:07:06+00:00 da Marina Denegri

Capodanno - gli Eventi nelle piazze : Renga a Firenze - J-Ax a Pescara : Dopo le 'abbuffate natalizie' in famiglia, si inizia a pensare all’ultima serata dell’anno 2018. Oltre ai cenoni in casa d’amici o parenti, o veglioni nei locali, ci sono tanti eventi musicali gratuiti organizzati in tutta la penisola. Ricordiamo comunque che dopo i tragici fatti del 7 dicembre a Corinaldo, il Viminale ha disposto misure di sicurezza e regole ferree, tanto che alcuni sindaci hanno vietato l’uso degli spray al ...

Presepi viventi - spettacoli e concerti : gli Eventi nel giorno di Santo Stefano : La tradizione dei Presepi viventi, con figuranti in abiti d'epoca a rievocare la Natività, ma anche i concerti , anche a tema natalizio, e gli spettacoli a teatro, senza dimenticare le occasioni offerte dai borghi 'vestiti a festa' per le festività natalizie. Di certo le proposte non mancano, per chi è alla ricerca di eventi per trascorrere ...

Capodanno 2019 in piazza : i concerti e gli Eventi gratuiti nelle piazze delle città d'Italia : In altre città di scena sono invece dei veri e propri spettacoli che ci faranno entrare nel nuovo anno a suon di risate. Per il Capodanno 2019 ci sono diversi appuntamenti da non perdere: Vinicio ...

Torgnon : Tanti Eventi e attività per tutti nelle feste di fine anno : Inoltre, gli amanti degli sport all'aria aperta potranno divertirsi, oltre che sulle piste da sci, anche sugli innumerevoli tracciati per ciaspole, e-bike e winter nordic walking, in autonomia o in ...

Avvicinamento al Natale : tutti gli Eventi che animeranno la domenica nella provincia di Savona : A 9 giorni dal Natale, non mancano i grandi eventi di Avvicinamento alla festa per eccellenza nella provincia di Savona: Savona : come da tradizione torna domenica 16 dicembre a Savona la cerimonia ...

Arena di Verona : Eventi e spettacoli nel cuore della città : ... il magico villaggio di Babbo Natale Idee di Viaggio Oroscopo dei viaggi: dove andare nel 2019 segno per segno Idee di Viaggio Arena di Verona: eventi e spettacoli nel cuore della città Notizie ...

Cresce la magia del Natale in Granda : tutti gli Eventi del fine settimana nel Cuneese : ... la città di Alba, con la 11esima edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 1 dicembre. Info: 366.

Stefanel presenterà domanda concordato prEventivo in bianco o con riserva : Il CdA di Stefanel ha analizzato e approvato le linee guida del progetto di riorganizzazione aziendale. Inoltre ha valutato e deliberato, al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio ...

Stefanel : presenterà domanda di concordato prEventivo in bianco : Milano, 13 dic., askanews, - Il cda del gruppo Stefanel ha analizzato e approvato le linee guida del progetto di riorganizzazione aziendale e ha deliberato di presentare entro la giornata di domani ...

Eventi di Natale e folla nelle piazze comasche - Prefettura e Questura studiano nuove misure di sicurezza : Tra le ipotesi sul piatto, ad esempio, una diversa organizzazione degli spettacoli in piazza Duomo, proprio per evitare che i turisti e i comaschi restino fermi troppo tempo davanti al Broletto, ...