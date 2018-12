' Euro non è un dogma' | parola di Issing | ex membro della Banca Centrale Europea

La BCE non esclude l'espansione della zona Euro nei prossimi cinque anni - : La Banca Centrale europea , BCE, non esclude l'espansione della zona euro nei prossimi cinque anni, ha detto il segretario del regolatore. "Sì", ha risposto ad una domanda riguardo i nuovi paesi dell'...

UniEuro lancia Sconti forti subito - una promozione che non convince in pieno : Unieuro lancia l'ultima promozione del 2018, chiamata Sconto forte subito, ma alcune limitazioni ne limitano l'interesse per molti utenti. L'articolo Unieuro lancia Sconti forti subito, una promozione che non convince in pieno proviene da TuttoAndroid.

Ex capo economista Bce : 'L'Euro non deve essere irreversibile' : ... o quantomeno sollevare tale minaccia, per tutti i Paesi che intendano beneficiare della moneta unica senza preoccuparsi dell'equilibrio della politica economica. L'idea, con ogni evidenza, è che gli ...

MotoGP - sequestrata la Bentley di Andrea Iannone : valore di 400mila Euro - stop alla dogana di Como : Andrea Iannone finisce sotto i riflettori durante l’inverno in cui la MotoGP va in letargo. Il nuovo pilota dell’Aprilia, infatti, si è visto sequestrare la sua Bentley Continental GT total black alla dogana di Como. La vettura, del valore stimato di 400mila euro, porta una targa svizzera: secondo la Convenzione di IstanBul, dunque, solo lo stesso The Maniac o un parente fino al terzo grado possono guidarla sulle strade ...

Pattinaggio artistico - Natalia Zabiiako e Alexander Enbert non parteciperanno agli Europei di Minsk : La coppia di artistico russa formata da Natalia Zabiiako e Alexander Enbert, a causa di un problema di natura medica di quest’ultimo, non prenderà parte ai prossimi Campionati Europei in programma a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio 2019. La notizia è arrivata tramite una nota diffusa sul sito ufficiale della federazione russa. La coppia, medaglia di bronzo alla rassegna continentale 2018, aveva da poco ricevuto la convocazione ...

UniEuro non ha ancora finito con gli Sconti di Natale sui dispositivi Android : Unieuro propone nuovi Sconti validi esclusivamente online fino al 2 gennaio: le offerte riguardano una grande quantità di prodotti, tra i quali non potevano mancare smartphone, tablet Android e smartwatch. L'articolo Unieuro non ha ancora finito con gli Sconti di Natale sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Sampdoria - Giampaolo Quagliarella fa godere i tifosi. Ma l Europa non è facile : GENOVA - Marco Giampaolo si gode il Quagliarella show : per l'attaccante napoletano ottava partita consecutiva a segno, questa volta con un magnifico colpo di tacco che ha sbloccato una gara difficile.

Euro - l’Italia perde potere d’acquisto. Ma non è colpa della moneta unica : Nel ventennale della moneta unica, un'elaborazione Ref evidenzia che l'Italia è l'unico Paese tra i big dell'Eurozona a registrare una perdita secca del potere d'acquisto rispetto al 1999. La colpa non è dell'Euro, che in questo periodo non ha infiammato l'inflazione. La Spagna, del resto, dove il carovita è stato più elevato che da noi, ha visto aumentare il potere d'acquisto di quasi il 16%. Il problema italiano è piuttosto il ...

Salvini sul Reddito di Cittadinanza : 'I 'furbi' non vedranno un Euro' : Roma - 'Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno': lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in visita agli anziani dell'Opera ...