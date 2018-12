Etna | verifiche agli edifici | tecnici della protezione civile Campania al lavoro

meteoweb.eu

: Etna, tecnici Protezione civile Campania per verifiche edifici - RTAlive1 : Etna, tecnici Protezione civile Campania per verifiche edifici - salernonotizie : Etna: tecnici della Protezione civile Campania per verifiche sugli edifici - - CataniaToday : ?? Il peggio sembra passato ma i vigili del fuoco stanno continuando con le dovute verifiche e le operazioni di mess… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Sono partiti per Catania questa mattina gli ingegneri e i geometriesperti nella verificastaticità degliper affiancare i colleghi siciliani nelle operazioni di controllo sulle strutture esposte alle sollecitazioni delle onde sismiche di questi giorni.In particolare, icontribuiranno alla compilazione delle schede AeDES per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l’agibilità deglinell’emergenza post-sismica. Il supportoè stato richiesto dal Dipartimento nazionale al fine di ridurre le tempistiche necessarie al monitoraggiotenuta delle strutture., in particolare, sono diretti a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dove è situato il Centro Operativo Regionale dal quale parte il coordinamento delle attività di verifica di agibilità dei fabbricati. La ...