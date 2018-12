Etna | ok del Cdm a stato emergenza per zone colpite da sisma

Terremoto Catania - Etna sorvegliato speciale : attivati i satelliti della costellazione italiana di COSMO-SkyMed : Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 3:19 è stato registrato un Terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro in provincia di Catania. Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l’eruzione del’Etna. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, i tecnici dell’Agenzia Spaziale italiana hanno attivato, in modalità nominale, immediatamente, i quattro satelliti della costellazione italiana di ...

Terremoto sull'Etna - ok del Cdm a stato d'emergenza : Via libera del Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, per il Terremoto che ha colpito l'Etna, in particolare il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci ...

Etna - terremoto Catania : 321 vigili del fuoco impegnati - finora 570 interventi : Sono 321 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni speditive di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità delle strutture lesionate dal terremoto che ha colpito Catania: lo si legge sul profilo Twitter dei pompieri. Dalla notte del 26 dicembre sono stati eseguiti oltre 570 interventi. L'articolo Etna, terremoto Catania: 321 vigili del fuoco impegnati, finora 570 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

L'Etna potrebbe diventare più simile ai vulcani della cintura di fuoco : L'Etna, un vulcano considerato relativamente poco 'pericoloso', sta cambiando. L'eruzione de 24 novembre si sta esaurendo velocemente, destando non pochi sospetti fra i geologi che temono evoluzioni inaspettate. A conferma dei timori c'è stato il sisma del 26 dicembre che, come riporta Focus, è stato uno dei 'più energetici mai registrati' nel luogo. L'Etna, seppur lentamente, sta assumendo sempre di più le caratteristiche dei vulcani ...

Etna in eruzione - il video del fumo dal vulcano : Arrivano in redazione, qui a Tp24.it, altre belle immagini che riprendono il fumo dal cratere dell'Etna, riprese dai paesi della provincia di Catania. 'È ancora presto per dire che il fenomeno sta per ...

Sisma Catania - Salvini : la situazione dell'Etna è sotto controllo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Nel momento drammatico, gli esperti che stanno seguendo l'evolversi degli episodi sull'Etna ci dicono che la situazione sotto controllo: mi auguro che i cittadini catanesi ...

Etna : stress da terremoto - supporto psicologico agli abitanti del Catanese : Una squadra di psicologi dell’emergenza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta è stata attivata, su segnalazione dei vigili del fuoco, per fornire supporto psicologico ad alcuni abitanti della frazione di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale: i residenti sono stati colpiti da crisi di ansia, a seguito del terremoto magnitudo 4.9 verificatosi ieri alle 03:19. L'articolo Etna: stress da terremoto, supporto psicologico ...

Terremoto a Catania ed eruzione dell’Etna - c’è un collegamento? : (foto: Ingv) Numerosi crolli, 28 feriti e 600 sfollati: questo il bilancio dopo il Terremoto di magnitudo 4.8 nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, alle ore 03.19 della mattina del 26 dicembre, nella notte fra Natale e Santo Stefano. Sono sei i paesi alle pendici del vulcano, appartenenti alla provincia di Catania maggiormente colpiti, fra cui quello di Fleri (nella foto), e centinaia di sfollati questa notte hanno trovato accoglienza ...

Sicilia - Ingv : “Possibili eruzioni dell’Etna anche a bassa quota” : L’attività dell’Etna è in una fase che può avere “dinamiche ulteriori con possibili aperture di nuove bocche di eruzione a quote più basse”. A sottolinearlo è il professore di vulcanologia all’Università di Pisa Mauro Rosi. “Se ciò si verificasse avremmo una eruzione più voluminosa con avanzamenti del magma che potrebbero avvicinarsi ai centri abitati”. “L’Etna – spiega l’esperto ...

Emergenza Etna - che ne è stato del rapporto col territorio? : L’Etna si risveglia e la terra torna a tremare, spostando quel tappeto sotto cui era stata nascosta la fragilità strutturale del Belpaese. È bastata una scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 3,18 a nord di Catania, tra Viagrande e Trecastagni, per far crollare case, danneggiare locali, chiese e distruggere la statua di Sant’Emidio, il protettore dei terremoti. Nessun morto, “solo” feriti, sfollati e tanta paura. L’Italia non scopre oggi ...

Etna - Borrelli : domani ordinanza della protezione civile per misure immediate e interventi : “domani, come ha anticipato il ministro Di Maio, ci sara’ un consiglio dei ministri straordinario per la dichiarazione dello stato di emergenza. Voglio adottare l’ordinanza di protezione civile dove ci saranno tutte le misure immediate per l’assistenza alla popolazione e anche per favorire interventi per chi ha subito danni lievi e farli rientrare a casa. Da parte nostra ci saranno interventi rapidi per consentire alla ...

Etna - Borrelli : domani riunione della Commissione Grandi Rischi : “domani a Roma ci sarà una riunione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi con esperti di vulcani e terremoti e sulla base dello scenario e delle analisi tecniche e scientifiche che saranno fornite dall’Ingv, avremo un parere autorevole su quello che sarà l’andamento futuro dell’attività sull’Etna“: lo ha dichiarato il capo del Dipartimento della Protezione civile, ...