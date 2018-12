Etna | ecco la mappa dell' eruzione

Etna - terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’ Etna : “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...

Eruzioni vulcaniche - ecco il 1° sistema al mondo di “allerta veloce” : lancia l’allarme un’ora prima dell’esplosione - monitoraggio attivo sull’Etna : Riuscire a dare l’allarme in tempi rapidi nelle situazioni di emergenza fa la differenza. Se l’emergenza è nientemeno che il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna, che si prepara per una delle sue famose esplosioni, si comprende bene l’utilità di un’informazione tempestiva su quello che sta per accadere. Il primo sistema al mondo di allerta veloce (early warning) di un’eruzione vulcanica, capace di dare l’avviso da remoto un’ora prima ...