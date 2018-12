abitarearoma

: Scaldiamo i motori per il nuovo anno al Teatro Della Cometa con #ernasodegogolle con Francesco Acquaroli. Testo e r… - MayaAmenduni : Scaldiamo i motori per il nuovo anno al Teatro Della Cometa con #ernasodegogolle con Francesco Acquaroli. Testo e r… - RMagazine1 : ER NASO DE GOGOLLE al Teatro della Cometa dal 8 al 20 gennaio - giovannizambito : FRANCESCO ACQUAROLI IN ER NASO DE GOGOLLE, TESTO E REGIA PIERPAOLO PALLADINO AL TEATRO DELLA COMETA 8-20 GENNAIO -

(Di sabato 29 dicembre 2018) La curia vaticana sostituisce infine l'analoga burocrazia zarista, in un mondo in cui la forma e il buon nome in società sono l'essenza stessa dell'uomo. Aggiungo infine che questo spettacolo si ...