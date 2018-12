Equitazione | FEI Dressage World Cup Mechelen 2018 | in Belgio trionfa l’olandese Hans

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara dell’anno solare : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara dell’anno : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Londra 2018 : gli azzurri mancano l’appuntamento con la gara più importante : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Gran Bretagna: a Londraa oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 37 dei migliori binomi al mondo che ha riservato ben diciotto netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale sono stati nove gli ulteriori netti. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria. Ad imporsi è stata il britannico William ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2018 : vince Frederic Wandres - dominio tedesco in classifica : Conclusa a Londra la tappa della World Cup di Dressage: in Gran Bretagna, dove nei prossimi giorni si proseguirà con salto e driving, si impone il tedesco Frederic Wandres su Duke of Britain, che supera l’amazzone britannica Charlotte Dujardin su Hawtins Delicato. Entrambi chiudono con lo score di 80.030, ma il parziale maggiore lo fa segnare il teutonico, che si aggiudica così la tappa. Terza piazza e gradino più basso del podio per ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping La Coruña 2018 : Emanuele Gaudiano strepitoso secondo - Chalou sfiora la vittoria : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Spagna: a La Coruña oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 38 dei migliori binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale Emanuele Gaudiano, su Chalou, ha sfiorato il successo, giungendo secondo. Ad imporsi è stata l’amazzone australiana Edwina Tops-Alexander su Vinchester, ...

Equitazione - FEI World Cup 2018-2019 : a La Coruña spazio alle gare di salto - : Nuova settimana di gare per la Coppa del Mondo di Equitazione, specialità salto ostacoli, che porterà i migliori cavalieri del pianeta a La Coruña, in Spagna, per una tre giorni che si prospetta molto avvincente e spettacolare, per un totale di ben 11 competizioni. Ad aprire il programma degli eventi più importanti sarà il Prize Massimo Dutti, che domani (venerdì 7 dicembre), alle ore 20:10 assegnerà i primi punti del ranking Longines, mentre ...

Equitazione - FEI World Cup 2018-2019 : i prossimi impegni degli azzurri del salto ostacoli : Il prossimo fine settimana vedrà andare in scena a La Coruña, in Spagna, la settima tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli: la squadra italiana di Equitazione schiererà in terra iberica ben quattro pedine, tutte capaci certamente di poter puntare ad un risultato di prestigio nella gara regina. Due elementi erano stati prescelti dalla FISE, ovvero Emanuele Gaudiano, che monterà Quinn vd Heffinck e Chalou, e Lucia Le Jeune Vizzini, che ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Madrid 2018 : Daniel Deusser si impone in Spagna - Emanuele Gaudiano miglior italiano : Va al tedesco Daniel Deusser e al suo cavallo Tobago Z la tappa di Madrid della FEI Jumping World Cup, dopo una gara molto avvincente, che ha portato al jump-off ben dieci fantini, con il miglior tempo stabilito dallo svizzero Steve Guerdat, in sella a Ulysse des Forets. Nello spareggio solamente cinque coppie riescono a chiudere il percorso senza errori, e il miglior tempo lo fa registrare proprio il 37enne nativo di Wiesbaden, che completa ...

Equitazione - FEI World Cup Madrid 2018-2019 : trionfa Julien Epaillard - Emanuele Gaudiano miglior italiano : Va al francese Julien Epaillard la gara di salto di Madrid, nell’ambito della FEI World Cup di Equitazione 2018-2019, al termine di una gara molto selettiva, ultimata senza errori solamente da sette cavalieri sui 43 al via, con il miglior crono fatto registrare dall’altro transalpino Simon Delestre e dal suo Hermes Ryan. La difficoltà del percorso penalizza non poco i fantini, tra cui il britannico Ben Maher (29°) e lo svizzero ...

Equitazione - FEI World Cup Madrid 2018-2019 : in Spagna spazio a Dressage e Salto : La FEI World Cup non conosce sosta, e questo fine settimana farà tappa a Madrid, in Spagna, nell’ambito della Madrid Horse Week, con gare di Dressage e Salto, che assegneranno punti per la Coppa del Mondo. Il programma vedrà disputarsi prima la competizione di Dressage, precisamente sabato 24 alle ore 13, con la tedesca Isabell Werth che partirà nuovamente con i favori del pronostico, complice anche il successo nella tappa casalinga di ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup 2018/2019 : più ombre che luci per gli azzurri a Stoccarda - serve il miglior Alberto Zorzi : La tappa di Stoccarda della FEI Jumping World Cup 2018/2019 ha lasciato più ombre che luci ai portacolori azzurri, impegnati nella gara di salto, ma che non hanno brillato nella cornice del German Master. Iniziamo a parlare di Lorenzo De Luca, migliore degli azzurri in sella a Ensor de Litrange LXII, e capace di terminare la prova in 13° piazza, con appena una penalità, restando però senza montepremi. Fondamentale per la stagione del pugliese ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Stoccarda 2018 : azzurri sottotono - nessuno al jump-off. Lorenzo De Luca 13° : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Germania: a Stoccarda oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, al quale però purtroppo non sono giunti italiani. Lorenzo De Luca è giunto 13°, Michael Cristofoletti si è classificato 17°, infine ha chiuso solo 34° Alberto Zorzi. Ad ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2018 : vince ancora Isabell Werth - dominio tedesco : Conclusa a Stoccarda la tappa della World Cup di Dressage: anche in Germania, dopo il netto successo di Lione, si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Bella Rose vince con 85.660 davanti alla connazionale Dorothee Schneider su Sammy Davis jr., che si accontenta della piazza d’onore con 81.840 (quasi quattro punti percentuali di ...

Equitazione - FEI World Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Stoccarda : Quinta tappa per la FEI World Cup di Equitazione 2018-19. Sarà la città Stoccarda ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master avrà in programma gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e ad altre gare minori. Nella prova di salto saranno tre i cavalieri azzurri protagonisti a Stoccarda. Il primo è Michael Cristofoletti che gareggerà con Belony, Cabaliero 2 e Sig Debalia; ...