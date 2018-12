Elle Fanning è una popstar emergente nel primo trailer di Teen Spirit

nerdgate

(Di sabato 29 dicembre 2018)è un nuovo film musicale in uscita il prossimo anno, la protagonista è l’attrice(Mary Shy, The Neon Demon, L’Inganno) che ha dato prova della sua voce nel primissimoche trovate a fine articolo. Questo film è diretto da Max Minghella e segue le vicende di Violet () che sarà impegnata a gareggiare in una competizione canora internazionale. Nelvediamo anche un piccolo assaggio della sua voce mentre canta Dancing on My Own di Robyn ma nel film ci sarà anche un inedito chiamato Wildflowers, eseguito dalla protagonista, scritta da Carly Rae Jepsen e prodotta da Jack Antonoff dei Bleachers.all’interno del film avrà modo di cantare brani di Grimes, Ariana Grande, Tegan e Sara, No Doubt, Annie Lennox e tanti altri. L’uscita è prevista ad Aprile 2019 in America, per ora non si ha nessuna conferma ...