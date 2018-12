Egitto | uccisi 40 terroristi | ' Pianificavano altri attentati'

Egitto - dopo la bomba sul bus uccisi 40 terroristi : “Pianificavano altri attacchi” : Una quarantina di terroristi uccisi in raid contro cellule jihadiste che pianificavano altre aggressioni. Lo ha annunciato il governo egiziano a poche ore dall'attentato contro un pullman di turisti vietnamiti, che ha avuto luogo venerdì non lontano dalle piramidi di Giza. Nell’attacco sono rimaste uccise 4 persone.Continua a leggere

