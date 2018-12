Donna morta a Brunico | risultati dell' autopsia | è stata strangolata

Donna morta e Brunico - risultati dell'autopsia : è stata strangolata - : Maria Magdalena Oberhollenzer è morta per "asfissia meccanica da strangolamento". Lo ha stabilito l'esame autoptico che ha anche rivelato la presenza di ecchimosi sul volto e sulla nuca. Si tratta del ...

Donna morta e Brunico - risultati dell'autopsia : è stata strangolata : Donna morta e Brunico , risultati dell'autopsia : è stata strangolata Maria Magdalena Oberhollenzer è morta per “asfissia meccanica da strangolamento”. Lo ha stabilito l’esame autoptico che ha anche rivelato la presenza di ecchimosi sul volto e sulla nuca. Si tratta del quinto femminicidio in Alto Adige nel ...

Caserta - Donna trovata morta in strada dopo un litigio con il marito : Il cadavere di una 63enne, Concetta Salomone, è stato ritrovato in un vialetto a Falciano del Massico , Caserta , a poca distanza dalla sua abitazione. La vittima presentava ferite alla fronte ed è ...

Donna trovata morta in strada in una pozza di sangue : aveva litigato con il marito : Tragedia a Falciano del Massico, Caserta,, dove in un vialetto è stato ritrovato il corpo senza vita della 63enne Concetta Salomone, che abitava a poca distanza. La Donna presentava ferite alla fronte,...