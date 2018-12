Diretta Napoli-Bologna alle 18 | probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Bologna - Diretta tv oggi alle ore 18.00 su SkySport : Allo stadio San Paolo questo pomeriggio andrà in scena la gara di campionato Napoli-Bologna, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. A dirigere l'incontro è stato designato il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Dario Cecconi della sezione di Empoli. Quarto ufficiale designato è il signor Antonio ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : la sblocca Lautaro Martinez nel recupero : 95′ Finisce Inter-Napoli. 93′ ESPULSO Insigne per fallo di reazione 91′ GOL INTER, 1-0 Lautaro Martinez 90′ Saranno tre i minuti di recupero 89′ Handanovic e Asamoah salvano in due occasioni su Insigne e Zielinski 83′ SOSTITUZIONE INTER entra Lautaro Martinez ed esce Joao Mario 79′ ESPULSO Koulibaly primo giallo per fallo su Politano, secondo giallo […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: la ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Spalletti gioca la carta Lautaro Martinez : 83′ SOSTITUZIONE INTER entra Lautaro Martinez ed esce Joao Mario 79′ ESPULSO Koulibaly primo giallo per fallo su Politano, secondo giallo per proteste 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Ghoulam ed esce Mario Rui 73′ SOSTITUZIONE INTER entra Keita ed esce Perisic 69′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Mertens ed esce Milik 67′ AMMONITO ALBIOL per gioco scorretto 65′ Gran […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Ancelotti termina i cambi : 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Ghoulam ed esce Mario Rui 73′ SOSTITUZIONE INTER entra Keita ed esce Perisic 69′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Mertens ed esce Milik 67′ AMMONITO ALBIOL per gioco scorretto 65′ Gran tiro di Callejon, Handanovic para 64′ SOSTITUZIONE INTER entra Vecino ed esce Borja Valero 56′ AMMONITO ALLAN per gioco scorretto 53′ Icardi […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : ammonito Albiol : 67′ ammonito Albiol per gioco scorretto 65′ Gran tiro di Callejon, Handanovic para 64′ SOSTITUZIONE INTER entra Vecino ed esce Borja Valero 56′ ammonito ALLAN per gioco scorretto 53′ Icardi libera Brozovic al tiro, palla lontana dai pali 50′ ammonito Borja Valero per gioco scorretto Ore 21.38 inizia il secondo tempo di Inter-Napoli 47′ Finisce […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: ammonito ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : ammonito Borja Valero : 56′ ammonito ALLAN per gioco scorretto 53′ Icardi libera Brozovic al tiro, palla lontana dai pali 50′ ammonito Borja Valero per gioco scorretto Ore 21.38 inizia il secondo tempo di Inter-Napoli 47′ Finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: ammonito Borja Valero ...

Inter Napoli 0-0 LIVE : risultato in Diretta. Koulibaly salva su Icardi : Inter-Napoli 0-0 LIVE Inter, 4-3-3,: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti Napoli, 4-4-2,: Meret; Callejon,...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : inizia il secondo tempo di San Siro : Ore 21.38 inizia il secondo tempo di Inter-Napoli 47′ Finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: inizia il secondo tempo di San Siro proviene da ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : finisce il primo tempo di San Siro : 47′ finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: finisce il primo tempo di San Siro proviene da Serie A News ...

Inter Napoli 0-0 LIVE : risultato in Diretta. Si infortuna Hamsik - entra Maksimovic : Siro' - Sky Sport HD 19:52 26 dic Il Napoli ha trovato il gol in sette delle otto sfide esterne disputate nel campionato corrente, restando a secco di reti solo nella sconfitta del Ferraris contro la ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : annullato un gol a Perisic : 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare il bersaglio, la palla termina alta oltre la traversa. 30′ Gran gol al volo di Perisic su lancio di Borja Valero. Ma Icardi […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: annullato un gol a Perisic proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...