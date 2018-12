Dimash Kudaibergen la leggenda moderna del canto

Blastingnews

: Dimash Kudaibergen - Confessa+The Diva Dance - GayspeakNews : Dimash Kudaibergen - Confessa+The Diva Dance -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Dinmukhamed Kanatulyin artenasce ad Aktobe (Kazakistan) il 24 Maggio del 1994, figlio di Kanat Aitbayev (padre) e madre Svetlana Aitbayeva entrambi musicisti. Il padre in precedenza fu il capo del consiglio per lo sviluppo culturale regionale di Aktobe, mentre la madre Svetlana è una cantante della Aktobe Philharmonic Society ed entrambi i genitori hanno ricevuto il titolo di Honored Music Artists dal governo del Kazakistan.ha una sorella minore (Raushan Aitbayeva) e un fratello più giovane Mansur Aitbayeva. Egli è cresciuto in una famiglia musicale molto unita, i suoi nonni che vivevano con lui insieme ai suoi genitori hanno avuto un ruolo importante nella sua educazione seguendolo sotto tradizione kazaka. Sua nonna Miua Nizamutdinova, è un insegnante in pensione di geografia e biologia, mentre suo nonnoAitbayev è uno strumentista ...