Detenuto malato cronico muore in cella a Lucca | rifiutati domiciliari per tre volte

(Di sabato 29 dicembre 2018) La Procura diha aperto un'inchiesta sulla morte in carcere di un. Per tre, da gennaio, l'avvocato aveva fatto richiesta di trasferimento agli arrestiper le precarie condizioni di salute del suo cliente, T.M., 55enne lucchese,nel carcere San Giorgio diper reati contro il patrimonio. Ma le richieste di una misura alternativa alla detenzione non hanno avuto l'esito sperato: il 55enne da quellanon è mai uscito. Se non dentro una bara. È lì che, il giorno di Santo Stefano, gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato il suo corpo senza vita, morto probabilmente per un malore. Il pubblico ministero Antonio Mariotti, riferisce la cronaca lucchese della Nazione, ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti e ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo che, da tempo, era affetto da un problema di salute. ...