Dalla F1 al motocross | Kimi Raikkonen non si ferma mai | salti pazzeschi di Iceman sulla

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il pilota finlandese si è divertito ad allenarsi in sella ad una moto da cross, sfrecciando su una pista ricoperta di neve Anon piacciono le cose noiose, il pilota finlandese infatti va sempre alla ricerca del rischio e dell’adrenalina.sta trascorrendo queste vacanze a casa, ma non perde occasione per tenere viva la sua passione per i motori.Impossibilitato a guidare una monoposto di Formula 1 in questa pausa invernale,ha deciso di dedicarsi al cross, sfrecciando in sella ad una moto con il numero 7 su una pista innevata.e accelerazioni da urlo per, che non ne vuole sapere di rilassarsi.CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEOL'articoloF1 alnon simai:dineve VIDEO SPORTFAIR.