Conte e ministri | tutti a cena in un ristorante del centro di Roma | le foto su Chi

Conte offre ai ministri la cena di fine anno. E a ognuno fa un regalo : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto della cena di fine anno che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe offerto ai 18 ministri del suo governo in un ristorante del centro di Roma."È la prima volta nella storia recente della Repubblica - scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini - che un premier festeggia la fine dell'anno in un ristorante, come una delle tante cene aziendali che si svolgono in tutta la penisola in ...

Autonomia - Stefani (Lega) : “Bozze pronte - ma non ho risposte da ministri M5s. Quando Conte firma decreto? Saperlo…” : Quando il premier Giuseppe Conte firmerà il decreto? “Ah, saperlo…”. “Io ho fatto il mio”, ma “non ho avuto riscontri dai ministeri di Salute, Ambiente, Giustizia. E poi da Lavoro e Sviluppo economico, i dicasteri di Luigi Di Maio“. Cioè tutti ministeri del Movimento 5 stelle. A lanciare l’accusa in un’intervista a Libero è Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie della ...

L'Ue chiede sforzi sul deficit strutturale : Conte e i ministri fanno il pieno dei rilievi europei e tornano a Roma : "Stiamo lavorando, c'è lo staff tecnico che sta lavorando, per poter compiere gli ultimi dettagli per completare la nostra proposta". Se c'è una questione su cui Giuseppe Conte non si sbilancia, parlando della trattativa con L'Ue sulla manovra economica nella lunga conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, è il deficit strutturale. E' su questo che l'Europa chiede all'Italia maggiori sforzi, pur ...

A Palermo c’è la foto con ministri e capi di Stato - ma Conte si distrae. I fotografi : “Chi sta salutando - Presidente?” : Alla cosiddetta “foto di famiglia”, alla conferenza di Palermo sulla Libia, mancava il generale Khalifa Haftar (presente all’incontro con Conte e Al Sarraj) ma c’erano ministri e capi di Stato: il capo del governo libico, l’inviato dell’Onu per la Libia Ghassan Salamè, il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell’Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia, Essebsi, il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, il ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia. Il pm : «Case troppo vicine al fiume». Conte : «Consiglio dei ministri in settimana» : ... l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali - se l'Italia si colloca tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti, che ...