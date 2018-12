Con l' inizio del nuovo anno arriva il freddo | atteso un brusco calo delle temperature e

Previsioni Meteo : il 2018 si chiude Con il caldo su gran parte dell’Europa ma attenzione all’inizio del Nuovo Anno [MAPPE] : 1/13 ...

Già note le date dei saldi invernali 2019 : regione per regione inizio e fine degli sConti : Sarà che in questo Natale abbiamo mangiato un po' troppo ma le date dei saldi invernali 2019 sono tra le più ricercate, magari per acquistare quel capo di abbigliamento più comodo che non ci faccia sembrare un salamino rotondeggiante. O magari ci siamo tenuti a dieta durante i mega pranzi famigliari e comunque vogliamo acquistare qualcosa che valorizzi ancor di più la nostra figura. Sta di fatto che già oggi 26 dicembre conosciamo, senza più ...

Calcio d'inizio - del 2019 - : i migliori video-auguri Con Salah e Buffon sorprese finali : I giocatori di Inter e Borussia Dortmund hanno visitato alcuni ospedali pediatrici, Juventus e Sassuolo hanno scelto una grafica da videogame arcade e da cartone animato: le squadre di Calcio hanno ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Chi disputerà la gara a tappe di inizio anno? Tutti i Convocati delle Nazionali maggiori : Scatterà sabato 29 dicembre da Dobbiaco il Tour de Ski 2018-2019. Un avvio anomalo, visto che era ormai tradizione la prima tappa in Svizzera per il dibattuto circuito a tappe che non sempre incontra i favori dei grandi protagonisti di Coppa del Mondo. Quest’anno i nomi di spicco non mancano, anche se, in campo femminile, ad esempio, sarà assente la grande dominatrice del primo spicchio di stagione, Therese Johaug, che si prenderà un ...

Liverpool - Klopp su Salah : 'Dopo l'infortunio Con Ramos a inizio stagione aveva ancora problemi alla spalla' : Dal quella finale sono passati sei mesi, eppure dello scontro Ramos-Salah se ne continua a parlare ancora oggi. Momo nel Liverpool nel frattempo è sempre più sorprendente, dopo una stagione da urlo ...

Matteo Salvini sulla manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un governo Con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : 'Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l'inizio'; Manfred Moelgg : 'Un risContro fondamentale per la mia ... : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. Alle sue spa

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l’inizio”; Manfred Moelgg : “Un risContro fondamentale per la mia stagione” : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo in Coppa del Mondo. Alle sue spalle giunge l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 34 centesimi. Terzo è Michael Matt con un ritardo di 50 centesimi. I due grandi rivali attesi sulle nevi italiane l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen escono di scena in maniera del tutto inaspettata, stravolgendo il ...

Saranno Isolani : i Concorrenti Confermati - data di inizio e regole del gioco : Saranno Isolani, arriva il comunicato Mediaset: il cast al completo e la data di inizio Nell’attesa della nuova edizione dell’Isola dei famosi, anche quest’anno, Magnolia ha deciso di riproporre il format social del reality, ovvero: Saranno Isolani (dall’8 gennaio su Mediaset Play). L’anno scorso, tra tutti gli aspiranti naufraghi, ebbe la meglio Franco Terlizzi. Chi farà parte […] L'articolo Saranno Isolani: ...

F35 - la Difesa : “Il programma sarà rivisto - annuncio all’inizio del 2019”. Di Maio : “Continuiamo ad essere molto perplessi” : “È ancora in corso la valutazione tecnica avviata sul programma del caccia F35. Come ripetuto più volte riteniamo prioritaria una interlocuzione con gli Usa, ma quel che è certo è che il programma sarà rivisto, nel rispetto degli impegni presi ma tenendo anche conto dell’interesse nazionale. Nei primi mesi del 2019 comunicheremo l’esito della valutazione”. Lo apprende l’Ansa da fonti della Difesa, le quali sottolineano che ...

Francesca Chillemi sul rapporto Con Diana Del Bufalo : 'All'inizio le stavo antipatica' : Francesca Chillemi è stata protagonista di una recente intervista al settimanale 'Vero' in cui ha posto l'attenzione sulla sua partecipazione alla quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' con Elena Sofia Ricci. Sono terminate da pochi giorni le riprese della fiction prodotta dalla Lux Vide che farà ritorno sul piccolo schermo a partire dal 2019. La Chillemi farà parte per il quinto anno consecutivo nella serie tv che nel corso ...

Decreto fiscale in vigore da oggi. Che cosa c’è : da rottamazione ter a definizione agevolata delle liti Con le Entrate : Il Decreto fiscale è diventato legge. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono Entrate in vigore il 19 dicembre la rottamazione ter, lo stralcio delle mini cartelle fino a mille euro e la fatturazione elettronica. Ma anche l’imposta sul denaro inviato via money transfer oltre i confini dell’Unione, la proroga del bonus bebé, la sanatoria sulle compravendite di ex-case popolari e la stretta sugli evasori dell’Rc auto. ...

Juventus - CR7-Roma : che storie. Tutto iniziò Con un 7-1 : Cristiano Ronaldo, campione vorace che non lascia neanche una briciola ai commensali, avrebbe bisogno di alzarsi da tavola, ma resterà seduto almeno contro la Roma. Finora in Serie A è stato spremuto ...

Schwerin-Conegliano - Champions League volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 18 dicembre si gioca Schwerin-Conegliano, match valido per la Champions League 2018-2019 di volley femminile. Prima trasferta stagionale in campo europeo per le Pantere che all’esordio hanno sconfitto Scandicci al tie-break di fronte al proprio pubblico e che ora vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per muovere un ulteriore passo verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ...