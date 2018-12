Con l' attentato alle Piramidi di Giza riparte il jihad dei paradisi turistici

huffingtonpost

(Di sabato 29 dicembre 2018) Non è un fatto isolato, ma parte di una strategia pianificata, e praticata, da tempo: trasformare in campi di battaglia ie i luoghi archeologici patrimonio dell'umanità. Ecco allora ledicome sfondo dell'attacco terroristico al pullman di turisti vietnamiti (quatto morti, tre turisti e la loro guida egiziana, 12 i feriti), avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a via Marioutiyah nel quartiere di Haram a. L'ordigno artigianale si trovava vicino a un muro. La Dopo l'"40 terroristi" sono stati uccisi in operazioni lanciate dforze dell'ordine. Lo ha riferito il ministero dell'Interno egiziano. I raid della polizia contro presunti estremisti islamici hanno riguardato il governatorato di, a Sud della capitale Il Cairo, dove sono stati uccisi 30 estremisti islamici, e nella regione del Sinai, dove sono stati eliminati altri ...