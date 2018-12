Con l' anno nuovo ritorna la tassa sui passi carrai Reintrodotto il balzello dopo 16 anni

Google Foto e News salutano l’anno Con “Best of 2018” e “Year in News” : Google Foto e Google News stanno salutando l'anno appena trascorso rispettivamente con il Fotolibro "Best of 2018" e la raccolta "Year in News". L'articolo Google Foto e News salutano l’anno con “Best of 2018” e “Year in News” proviene da TuttoAndroid.

Certosa Trisulti - la marcia Contro la scuola di Bannon : "Trisulti terra d'Europa' - Bene della comunità'. E' la scritta che campeggia sullo striscione che apre la marcia, partita da Collepardo in Ciociaria, contro l'Accademia sovranista di Steve Bannon, l'...

Dal Contratto a fake news e aggressioni - il 2018 anno nero per i medici del Ssn : ... poi la gravissima carenza dei medici, a seguire il deficit di posti per i neolaureati che sono costretti ad emigrare e infine la caduta di fiducia nei confronti della politica". "Con un po' di ...

Il premier Conte offre la cena di fine anno ai ministri e fa un regalo speciale a Di Maio e Salvini : Una "cena di fine anno" davvero speciale quella ritratta dal settimanale Chi, nel numero in edicola da giovedì 3 gennaio: le foto, infatti, immortalano il premier Giuseppe Conte insieme ai 18 ministri del suo Governo in un ristorante del centro di Roma.Il premier ha offerto la cena ai titolari dei dicasteri, consegnando a ciascuno un piccolo regalo personalizzato. In particolare, ai due vicepremier Di Maio e Salvini, Conte ha voluto fare ...

Oroscopo Vergine prossimo anno : sarà in salita in ambito eConomico - cambiamenti in amore : Vergine attesa da un 2019 che si rivelerà un ostacolo duro da superare visto che i primi mesi non saranno affatto propizi in quanto avrete ostili Nettuno e Giove. Problemi in particolare si manifesteranno in ambito economico-finanziario, specie per chi gestisce un'attività imprenditoriale in proprio o a conduzione familiare. Servirà tutta la vostra nota costanza e tenacia per resistere in attesa di tempi migliori. Se saprete affidarvi a queste ...

Tasse - i commercialisti fanno i Conti in tasca alla manovra : "Stangata" : Dal Consiglio nazionale dei commercialisti: "La pressione fiscale aumenta". Salvini e Conte: "Non è vero, giudicheranno gli...

Palermo : Davide Enia - il 2018 è stato l'anno della cultura ma ora serve Continuità : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato per Palermo l'anno di Manifesta, della Capitale della cultura. Finalmente, dopo un periodo abbastanza oscuro, la città sembra essersi data una prospettiva. Quindi, in qualche modo, sta cercando di darsi un ruolo per quelli che saranno i tempi a venire.

Selvaggia Roma all’ospedale Con il fidanzato : “Mi hanno importunata” : Selvaggia Roma importunata e il fidanzato picchiato: cosa è successo Selvaggia Roma è stata importunata insieme al suo fidanzato che per difenderla è finito addirittura all’ospedale. E’ tutto accaduto durante la notte e l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha raccontato lo spiacevole evento sui social poche ore fa. Selvaggia Roma in ospedale, in attesa dei referti medici del suo ragazzo, mentre era nella sala d’aspetto ...

Anticipazioni Capodanno in musica : Irama tra gli ospiti - la Panicucci alla Conduzione : Appuntamento la sera del 31 dicembre su Canale 5 con Capodanno in musica, evento che si svolgerà a Bari e dove, secondo le Anticipazioni trapelate sui media, saliranno sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano, amatissimi non solo dai giovani, tra cui Irama. alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Federica Panicucci, che si troverà a confronto con lo show condotto da Amadeus su Rai 1 'L'anno che verrà'. Capodanno in ...

Marchisio - capodanno Con la famiglia a Dubai : il calciatore vola al caldo degli Emirati e si Concede una cena da Nusr-Et [FOTO E VIDEO] : Arrivo a Dubai e cena da Nusr-Et: la famiglia di Claudio Marchisio si prepara a festeggiare il capodanno negli Emirati Arabi Claudio Marchisio, dopo aver patito il freddo a San Pietroburgo ed essere passato da Torino a salutare parenti ed amici, è volato a Dubai con la famiglia. Insieme alla moglie Roberta Sinopoli ed ai figli Leonardo e Davide, il calciatore ex Juventus si concede un po’ di relax nel lussuoso paradiso di Dubai, dove ...

Controlli prima di Capodanno Con arresti e sequestro di droga : arresti e sequestri di droga dei carabinieri di Treviglio in un controllo straordinario del territorio prima del Capodanno . A Verdellino, i carabinieri della stazione di Zingonia hanno arrestato e ...

Capodanno in piazza Duomo Con la musica dei Queen. Gratis 4 mila biglietti : TRENTO. Si avvicina il countdown per Caopodanno. I Queen Legend in concerto saranno il piatto forte della festa in piazza Duomo , organizzata dall' Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in ...

Divieto di accesso nell'area del 'Capodanno di Ferrara' Con Contenitori di vetro - metallo - altro materiale rigido e spray urticante : 159064 del 21.12.18; RITENUTO, necessario, alla luce di recenti fatti di cronaca, vietare specificatamente l'accesso all'area della manifestazione anche con bombolette contenenti spray urticante; O R ...

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto/ Capodanno sulla neve - ma in coppia Con Chiara Scelsi e Federico Rossi : Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme a Capodanno: i due festeggeranno sulla neve, ma in coppia con Chiara Scelsi e Federico Rossi.