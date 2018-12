CON IL LANCIO DEL CALENDARIO DI PORTA ROMANA PROSEGUE LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI

SCONtri in Autostrada tra tifosi del Torino e del Bologna : spintoni - pugni e lancio di sassi. Danneggiato un pullman : spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Il CONsiglio comunale approva il bilancio CONsolidato 2017 : Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio consolidato 2017, documento che fotografa lo stato di salute del Comune di Napoli e di 8 partecipate consolidate di cui 4 in liquidazione. Un ...

CONtratto di sviluppo - bilancio 2018 : Intervista a Ernesto Somma, responsabile Business Unit Incentivi e Innovazione di Invitalia 28 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra : seCONdo l'Ufficio parlamentare di Bilancio aumenta la pressione fiscale : Nonostante la flat tax, la Manovra Economica, la cui realizzazione è stata rivendicata dal Premier Giuseppe Conte rispetto a coloro che asserivano che si trattasse di una Manovra dettata dalla Commissione europea, è destinata ad aumentare la pressione fiscale e di conseguenza le tasse. Ad affermarlo è l'Ufficio parlamentare di Bilancio, l'autorità indipendente che deve vigilare sulla correttezza dei conti del Governo M5S - Lega e sulla finanza ...

Ottimo rilancio di Vodafone CON Samsung Galaxy S9 e tanti Huawei in promozione a Capdonanno : Sono praticamente ufficiali da oggi alcune proposte riguardanti le promozioni Vodafone ottimizzate su determinati smartphone, soprattutto nel caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. La scelta da parte della compagnia telefonica appare chiara, con la ferma volontà di agevolare il pubblico che ha una capacità di spesa differente, a seconda delle proprie esigenze. Vediamo dunque quali sono i vari prezzi fissati dallo stesso operatore per chi ...

Commissione Bilancio : Tria sbotta CONtro il Pd - rissa sfiorata tra Donno e Marattin : Nuova bagarre in Aula, durante l'audizione del ministro dell'Economia in Commissione Bilancio. L'opposizione ha dato segno di non poca agitazione anche nei giorni scorsi, in occasione del voto sul maxi-emendamento, ed è tornata a criticare la manovra nella seduta di questa notte. Il ministro Giovanni Tria si è detto ''massacrato'' dalle continue interruzioni dei parlamentari Pd e, mentre il presidente Borghi richiamava alla calma, Donno (M5S) e ...

Tria alla Commissione Bilancio : 'La Manovra CONsentirà di uscire dalla trappola della bassa crescita - stimolerà i CONsumi e spingerà gli ... : 'Il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit più basso di quello preventivato'. E' quanto ha detto, riferendosi all'accordo sulla Manovra raggiunto con la Commissione Ue, il ...

Brunetta (FI) : “Il professor Di Maio non CONosce la legge di bilancio” : Roma- Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, la Radio dell’Università Niccolò Cusano. Il professore ha parlato della manovra finanziaria, oggi in discussione alla Camera. Nei giorni scorsi, di Maio ha accusato Pd e Forza Italia di aver raccontato menzogne sui contenuti della manovra. professor ...

Oref : bilancio Roma - CONsolidato non corretto e non veritiero : Roma – “L’Organo di revisione rileva che il bilancio consolidato 2017 di Roma Capitale […] non rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economico, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione pubblica di Roma Capitale”. Sono queste i rilievi dei revisori dell’Oref nella relazione sul bilancio consolidato 2017, che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio in Assemblea ...

Bilancio preliminare per il Samsung Galaxy S7 CON la patch di dicembre : tenuta e batteria : La settimana di Natale è stata caratterizzata dal rilascio dell'aggiornamento di dicembre per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S7, in riferimento in primis alla versione no brand e a quella marchiata Vodafone. Come vanno le cose a poco più di sette giorni dalle prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di fare questo step? Nelle ultime ore ho avuto modo di raccogliere alcuni feedback, al punto da poter tracciare con ...

Il bilancio del terremoto nel catanese seCONdo la protezione civile : Roma, 26 dic., askanews, - E' di 28 feriti lievi ricoverati in ospedale il primo bilancio del sisma a Catania, secondo quanto riferito dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di ...

Salvini sul reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio CON Di Battista per il rilancio del M5s : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

CONSIGLIO : IPOTESI NON APPROVAZIONE BILANCIO PER EVITARE ASSALTO A DILIGENZA : Ma nella vita, per non parlare nella politica, tutto è relativo e interpretabile. 'Stabilire in aula, senza il tempo di fare un'istruttoria, l'effettiva urgenza e indifferibilità di un provvedimento, ...

CONferenza stampa di fine anno : ecco il bilancio delle attività dell'amministrazione comunale di Sansepolcro : ... oltre a questo, ci siamo impegnati con forza nell'organizzazione di vari eventi come il Carnevale, Sapori DiVini ecc., oltre a supportare numerosi spettacoli in città; un capitolo a parte lo merita ...