Come Ue e Cina si annusano in senso anti Trump

Google Street View Trekker - luoghi affascinanti del mondo da vivere Come se fossimo lì. Le meraviglie della fotografia a 360° : L’emozione di una scalata sul Monte Bianco, oppure quella di un’arrampicata libera sul monte El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite (USA), oppure ancora una gita in gondola a nei canali di Venezia. E tante altre esperienze, oggi sono accessibili grazie al servizio online Google Street View. Esiste da anni, ma la tecnologia evolve, e nella sua ultima mutazione approfitta del nuovo “zainetto” da Trekker che è in grado ...

Sanremo al Centro : 'Nel 2014 la Cassini vicina al centrodestra - oggi li addita Come il male' : ... i contorni politici sono i medesimi del 2014, e lo stesso gruppo Sanremo Insieme sarebbe ancora in maggioranza se avesse accettato allora di esprimere un nuovo nome e proseguire una vera politica ...

Wirtaten - mai cosi' vicina alla Terra stanotte : Cometa di Natale visibile anche a occhio nudo! : Ve ne parlammo a Novembre in questo articolo e a distanza di un mese possiamo confermare che non ci sono stati intoppi lungo il tragitto della luminosa cometa 46P Wirtaten. Il corpo celeste,...

Occhi al cielo nel weekend : incontro ravvicinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...

La Cometa di Natale 46P/Wirtanen è al perielio - un assaggio prima dell’incontro “ravvicinato” con la Terra : Mancano pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da settimane la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa è ben visibile. Oggi, 12 dicembre, raggiunge il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita: un assaggio prima ...

Sempre più vicina alla Terra la Cometa 46P/Wirtanen : Il cielo di dicembre ci fornisce, in questi giorni, uno spettacolo fantastico. Oltre alle Geminidi, che raggiungeranno il picco il giorno 14, in questo periodo si può osservare la cometa 46P/Wirtanen, con la sua caratteristica cresta verde. È stata ribattezzata "cometa di Natale", poiché transiterà nelle vicinanze della Terra proprio durante le festività natalizie. Il nome del corpo celeste deriva dal suo scopritore, C.A. Wirtanen, il quale la ...

Oro - Come lo scontro Usa-Cina sta cambiando la mappa dei beni rifugio : La guerra commerciale sta spostando gli equilibri anche sui beni rifugio: gli investitori tendono a muovere i capitali su strumenti finanziari più difensivi, quelli meglio equipaggiati per affrontare le fasi di turbolenza. L’oro è il preferito in questa fase. Ma a sorpresa lo yen sta perdendo lo storico standing di porto sicuro degli investimenti...

La forza di Matteo Marzotto : "Ecco Come mi sono avvicinato alla fede" : Nella serata di sabato, Matteo è stato ospite di 'Benedetta economia!', un programma dell'emittente cattolica Tv2000, dove ha parlato del suo percorso spirituale e di come si è avvicinato alla fede. ...

I Nobel per la medicina : ecco Come l'immunoterapia vuole sconfiggere in cancro : A Stoccolma in scena le lezioni magistrali dei più prestigiosi premi scientifici. Allison e Honjo, vincitori per la medicina, spiegano le loro ricerche

Ungheria - 500 giornali e tv confluiscono nella fondazione vicina al premier Orban “Controllo Come a tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...