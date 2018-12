Ciclismo | Tom Dumoulin | ‘Avevo perso il controllo della mia vita’

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il 2018 è stato l’anno dei secondi posti per Tom. Il corridore olandese non è riuscito a confermare le vittorie ottenute nella stagione precedente al Giro d’Italia e ai Mondiali a cronometro, finendo dietro a Chris Froome e Rohan Dennis, e si è dovuto arrendere a Geraint Thomas al Tour de France. Il capitanoSunweb ha tirato però un bilancio positivo e chiuso il suo anno con soddisfazione.ha rivelato al giornale 'De Telegraaf' di aver passato dei momenti difficili dopo la vittoria al Giro 2017 e di aver ritrovato con fatica il suo equilibrio e la sua serenità.: ‘Un corto circuito nella mia testa’ Per molti osservatori la stagione di Tomè andata in archivio come l’anno delle occasioni perse per via dei tre secondi posti ottenuti a Giro, Tour e Mondiali a cronometro. Non così però la pensa il campione olandese, che al giornale De Telegraaf ha ...