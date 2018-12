Ciclismo | l’Italia cerca volti nuovi per le corse a tappe nel 2019 I giovani da seguire

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : l’Italia sale sul podio nell’inseguimento a squadre femminile! Quarto posto per gli uomini : l’Italia sale sul terzo gradino del podio nell’inseguimento a squadre femminile a Londra, dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Simona Frapporti, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi ha sconfitto nella finale 3°-4° posto il Team Breeze imponendosi con il tempo di 4:23.765 contro il 4:24.512 delle avversarie. Terza vittoria consecutiva invece per la Gran ...

Ciclismo - il futuro dell’Italia nelle corse a tappe. I giovani su cui lavorare per raccogliere l’eredità di Nibali : Il Ciclismo italiano ha bisogno di un ricambio generazionale per quanto riguarda i corridori da corse a tappe. Negli ultimi anni l’Italia si è infatti affidata a Vincenzo Nibali, un campione straordinario in grado di vincere due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta a España. Il siciliano ha però 34 anni e c’è quindi la necessità di trovare un suo erede che possa essere protagonista in futuro nei Grandi Giri. Andiamo quindi a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per Londra. Torna Letizia Paternoster dopo l’incidente! : Letizia Paternoster Torna subito in sella dopo il brutto incidente di Berlino, domenica scorsa cadde durante la Madison e venne portata in ospedale. La 19enne ha accusato dei dolori al costato ma non ci sono fratture, ha osservato qualche giorno di riposo e ha deciso di stringere i denti per partecipare alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista che si disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 14-16 dicembre. La ...

Ciclismo - l’allarme di Gianni Savio : ‘Per l’Italia il futuro è drammatico’ : La riforma del Ciclismo professionistico che l’Uci farà entrare in vigore nel 2020 potrebbe rendere la vita delle squadre Professional sempre più incerta e complicata. A creare discussioni e polemiche sono le regole per la partecipazione alle corse più importanti, a partire dai grandi giri. Attualmente gli organizzatori di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta Espana hanno a disposizione quattro wildcard da distribuire alle formazioni ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Viviani non trascina l’Italia : male il quartetto azzurro nell’Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell’Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell’Omnium a Berlino, non ha dato l’esito sperato, facendo rimediare all’Italia un deludente nono posto (4’00”440). ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...

Ciclismo - l’Italia avrà 14 neoprofessionisti nel 2019 : Moschetti tra i più attesi : Anche se l’Italia del Ciclismo non vive il suo momento migliore, soprattutto per il movimento giovanile, nella prossima stagione altri 14 giovani corridori coroneranno il sogno del passaggio al professionismo. Il drappello di giovani corridori si è ritrovato a Milano per partecipare al corso di abilitazione per ottenere la tessera da professionista. Erano presenti vertici e rappresentanti dell’ACCPI, l’Associazione dei corridori, della Lega e ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : spettacolare seconda piazza in qualifica per l’Italia al femminile dell’inseguimento - male gli uomini : Iniziata, come di consueto con l’antipasto che prevedeva le qualifiche degli inseguimenti a squadre sia maschili che femminili, la seconda tappa della nuova Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: ci si è spostati verso il Nordamerica, precisamente a Milton, in Canada. Italia al femminile che si esalta, nonostante l’assenza di Letizia Paternoster, la stella della squadra. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona ...

Ciclismo - Mondiali BMX Freestyle 2018 : i convocati dell’Italia per Chengdu : L’Italia parteciperà ai Mondiali di BMX Freestyle che si disputeranno a Chengdu (Cina) da giovedì 7 a domenica 11 novembre. Il CT Francesco Gargaglia ha indicato a Davide Cassani i nomi dei due azzurri da convocare per la rassegna iridata riservata a questa specialità di Ciclismo. A rappresentare il Bel Paese saranno Alessandro Barbero ed Emanuele Bettassa, entrambi tesserati per la Pro Bike Riding Team. Foto: Shutterstock Clicca ...