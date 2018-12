Chi sono ' i responsabili dei tifosi' ?

Ecco Chi sono i Paesi più ottimisti al mondo e quelli fiduciosi per ciò che li attende nel 2019 : Tra le nazioni più ottimiste al mondo spiccano anche l'India, gli Stati europei extra-UE , con in testa l'Albania, e gli USA. L'Italia, invece, la troviamo tra i Paesi più pessimisti al mondo, ...

Port Mobility - "non ci sono posti di lavoro a risChio" : 'L'eventuale revoca di uno dei servizi , segnatamente quello del navettamento dei crocieristi, che fanno parte della concessione affidata direttamente a Port Mobility non determinerà la perdita di ...

Angelina Jolie e il futuro in politica?/ "Andrò dove riChiesta ma non so se sono adatta…" : Angelina Jolie sogna un futuro in politica? A quanto pare l'ex moglie di Brad Pitt potrebbe anche correre per la Casa Bianca.

Pallavolo - Serie A1 MasChile - Velasco bacchetta il Modena : 'sono arrabbiato con i miei ragazzi' : L'allenatore della formazione emiliana ha parlato in vista del match di domenica contro Castellana Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del match di domenica con Castellana del ...

Pallavolo – Serie A1 MasChile - Velasco bacchetta il Modena : “sono arrabbiato con i miei ragazzi” : L’allenatore della formazione emiliana ha parlato in vista del match di domenica contro Castellana Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del match di domenica con Castellana del Coach Julio Velasco: “non ho parlato coi ragazzi dopo la gara di Sora, lo farò oggi, ero e sono arrabbiato per la gara perché nel quarto set dovevamo chiudere il match ed abbiamo perso un punto importante e soprattutto perché ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Atalanta? Se sono in giornata è dura per Chiunque» : Si parte chiaramente dal tema che sta monopolizzando il mondo calcistico, il razzismo: "I fatti di Milano? Bisogna dividere gli episodi: c'è l'episodio del ragazzo morto che rispecchia la società di ...

Port Mobility - "non ci sono posti di lavoro a risChio" : Civitavecchia, 28 dic. -, AdnKronos, - "L'eventuale revoca di uno dei servizi, segnatamente quello del navettamento dei crocieristi, che fanno parte della concessione affidata direttamente a Port ...

Le automobili senza Chiavi sono facili da rubare e non c’è (quasi) nulla da fare : Le automobili più recenti con sistema di accesso keyless (letteralmente, senza chiavi) sono indubbiamente comode, ci consentono di aprire e chiudere l’auto anche da lontano e ci fanno sentire parte di un futuro tecnologico molto gratificante. Una pubblicità di qualche anno fa mostrava una donna in carriera e sicura di sé aprire l’auto e metterla in moto senza problemi mentre un’altra, confusionaria e impacciata, perdeva ...

Testimoni di giustizia : la vita 'murata' di Chi denuncia le mafie - oggi sono 78 : sono Testimoni di giustizia e la loro unica colpa, a differenza dei pentiti che, in alcuni casi hanno partecipato a dei reati e ne hanno tratto profitto, è quella di aver denunciato atti criminali e ritorsioni. Ricatti che spesso venivano fatti alle loro aziende per avere un ritorno economico e che poi, a macchia d'olio, si estendevano alle famiglie. Secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni ad Huffpost, oggi sono 78 i Testimoni di ...

I regali sono sbagliati - bimbo Chiama polizia : "Voglio denunciare Babbo Natale" : Gli agenti di Oldenburg non si erano mai trovati ad affrontare "un'emergenza" come questa. Ma hanno dimostrato prontezza...

Mormoni : finalmente le donne possono indossare i pantaloni (ma non in Chiesa) : Il dress code dei MormoniIl dress code dei MormoniIl dress code dei MormoniIl dress code dei MormoniIl dress code dei MormoniIl dress code dei MormoniIl dress code dei MormoniPer i devoti più tradizionalisti è uno strappo non accettabile, per chi guarda la chiesa mormone da fuori è un piccolo passo in avanti. Questione di punti di vista. Sarebbe bello sapere cosa ne pensano le dirette interessate, le donne. Sono loro infatti a godere della ...

Quanti sono i pentiti a risChio : La strage dei familiari dei collaboratori di giustizia non si è mai conclusa. L'elenco di madri, fratelli, figli, cugini ed amici dei collaboratori di giustizia uccisi è lunghissimo e continua ad ...

Chi sono gli esperti di AI e blockchain selezionati dal governo : (foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Sessanta tra docenti universitari, avvocati, imprenditori ed economisti, tra i 28 e i 64 anni. Il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato i nomi degli esperti che a partire dal prossimo gennaio si occuperanno di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain. Cinquanta uomini e dieci donne che avranno il ...

Roma - MonChi : 'Zaniolo? All'Inter non sono scemi ma per Nainggolan...' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato dell'affare Zaniolo-Nainggolan con l' Inter ai microfoni di Sky Sport: ' Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L'Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo ...