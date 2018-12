Che fine ha fatto Giuseppe Taglialatela? E’ un dirigente sportivo

Bonus TV - Che fine ha fatto l’incentivo statale per l’acquisto del televisore : Tra il 2019 e il 2022 milioni di italiani cambieranno TV per passare al DVB-T2 ma lo sconto interessa solo gli over 75 con un reddito inferiore agli 8 mila euro

Paolo Bonolis in lutto - morto a 47 anni MiChelone - lo storico valletto di Avanti un altro : la sua triste fine : Addio a uno dei volti più amati di Avanti un altro, accanto a Paolo Bonolis: è morto, a soli 47 anni, Michele Volpi, noto ai telespettatori con l'affettuoso soprannome Michelone. L'uomo è stato trovato senza vita nel letto della sua casa, dove viveva con il figlio Manuel e la madre. Secondo il sito

Programmazione tv di fine anno : Capodanno in Musica su Canale 5 - L'anno Che verrà su Rai 1 : I programmi televisivi per le serate del 31 dicembre e del primo gennaio sono all'insegna del tanto divertimento, infatti sia su Rai Uno che su Canale 5 la fanno da padrone i concerti di fine anno, ma i palinsesti televisivi sia per la Rai che per Mediaset hanno programmato anche tanti film d'animazione e non solo per intrattenere il pubblico in queste due giornate di festa. Lunedì 31 Dicembre in tv Ultimo dell'anno che come di tradizione viene ...

Black Mirror : Bandersnatch il giochino di fine anno di Netflix Che si specchia nella sua bellezza : Netflix ha deciso di chiudere il proprio 2018 con un bel gioco di fine anno.Prima il grande mistero a colpi di dichiarazioni rubate, finte rivelazioni, presunti avvistamenti di un episodio interattivo di Black Mirror, poi con l'episodio vero e proprio rilasciato il 28 dicembre.prosegui la letturaBlack Mirror: Bandersnatch il giochino di fine anno di Netflix che si specchia nella sua bellezza pubblicato su TVBlog.it 28 dicembre 2018 16:28.

Sci Alpino – Gigante di Semmering - Shiffrin in testa alla fine della prima manChe : Brignone sesta : Che battaglia nel Gigante di Semmering: le prime quattro in 6 centesimi, comanda la Shiffrin, Brignone è sesta a -0″18. Seconda manche alle 13.30, qualificate anche Irene Curtoni, Bassino e Marsaglia Sono tutte lì le migliori, una vicina all’altra, e naturalmente c’è anche Federica Brignone. L’azzurra ha chiuso la prima manche del Gigante di Semmering in quinta posizione, a 18 centesimi da Mikaela Shiffrin, che ha ...

PorsChe 718 T Boxster e Cayman : la riscoperta della 911 di fine anni '60 : Il pacchetto Sport Chrono , è compreso all'interno della dotazione standard e prevede le modalità di guida Normal, Sport, Sport Plus e Individual, selezionabili dal selettore apposito realizzato sul ...

Il meteo di gennaio : dopo l'Epifania arriva il gelo - a fine mese prevista anChe la neve : Il 2019 è sempre più vicino ed il mese di gennaio sta arrivando. In molti si chiedono come sarà il tempo dopo il primo dell'anno. Di seguito daremo un'occhiata alle temperature, alla possibilità di neve più o meno abbondante e a quanta pioggia potrebbe cadere....Continua a leggere

Luigi Di Maio - sul Fatto Quotidiano la prova decisiva : perchè Giggino è davvero a fine corsa : L'articolo è godibilissmo, oltre che inoppugnabile nei contenuti. Spiega, portando la priva, perchè l'esperienza di Luigi Di Maio al governo è da considerarsi conclusa. E la cosa bella è che si trova sul Fatto Quotidiano, non su Il Giornale o Libero. Scrive Marco Palombi che "le liti tra grillini e

Il 2018 in 18 foto delle star : le immagini su Instagram Che hanno segnato l'anno Che sta finendo : giulia.zavan 27 December 2018 Come ogni anno a fine dicembre, anche nel 2018 è il momento di ripercorrere come sono andati gli ultimi 365 giorni nel mondo delle celeb. Dai uno sguardo alle foto delle star che hanno segnato quest'anno che si sta per concludere. Ovviamente parliamo delle immagini che hanno postato su Instagram perché, come si dice, ...

MiChelle Hunziker - il dramma di Natale : "Quando avevo 12 anni...". Strazio senza fine : Michelle Hunziker racconta a Gente cosa è per lei il Natale. Meraviglioso fino a quando i suoi non si sono separati. “Era papà il regista di tutto, se ci ripenso provo tenerezza". "Ma la festa non erano i regali", aggiunge la bella conduttrice svizzera, "era lo stare tutti insieme, attorno al tavol

Che fine ha fatto Daniele Adani? Adesso è un famoso commentatore : Daniele Adani, detto Lele, (Correggio, 10 luglio 1974) è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Nell’estate del 1994 si trasferisce alla Lazio, senza mai scendere in campo. Dopo due mesi, il nuovo trasferimento al Brescia a novembre. Ha seguito la promozione e la retrocessione del club tra Serie A e Serie B. Nel 1999 firma con la Fiorentina, rimanendovi per un triennio nel quale vince la Coppa Italia 2000-01. Dopo il ...

Trump tira dritto : 'Lo shutdown andrà avanti finché non avremo il muro al confine col Messico' : Lunedì su Twitter Trump aveva affermato che 'l'unico problema della nostra economia è la Fed'. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

'Friends' errore clamoroso nella trama scoperto 14 anni dopo la fine : ecco di Che si tratta : dopo ben dieci stagioni, Friends , la serie americana più famosa di tutti i tempi, chiuse i battenti, gettando nello sconforto decine di fan in tutto il mondo, affezionati alle vicende quotidiane di quel gruppo di ragazzi e ragazze che vivono nello stesso palazzo di New York . Da quel 6 maggio 2004 sono passati 14 anni, eppure quel tormentone I'll be ...