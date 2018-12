Certosa di Trisulti | marcia contro la scuola di Steve Bannon Il sindaco ' Il monastero

Certosa Trisulti - Comune dice no a protesta : "Manifestanti prevenuti" : L'amministrazione comunale di Collepardo non ha preso parte alla manifestazione di protesta per tutelare la Certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone, da possibili ingerenze sovraniste. "Il ...

Certosa Trisulti - la marcia contro la scuola di Bannon : "Trisulti terra d'Europa' - Bene della comunità'. E' la scritta che campeggia sullo striscione che apre la marcia, partita da Collepardo in Ciociaria, contro l'Accademia sovranista di Steve Bannon, l'...

La Certosa di Trisulti potrebbe diventare un'Accademia per giovani populisti : Il progetto europeo di Steve Bannon non sembra fermarsi a The Movement, l'associazione da lui creata per supportare le destre sovraniste. In cantiere, infatti, ci sarebbe anche la creazione di una 'Accademia del populismo', che dovrebbe aver luogo in provincia di Frosinone. Nonostante non sia stato lui ad annunciarlo, sembra evidente che questa idea goda del suo appoggio, a partire dal fatto che il fondatore della scuola sarà un suo seguace. ...

Certosa di Trisulti : fuori i monaci - dentro Bannon : A scuola di populismo, non lontano da Roma, in un luogo di culto, ricco di storia e spiritulità. Nella Certosa di Trisulti è rimasto un solo monaco, ha 83 anni e presto potrebbe andar via. Al suo posto, in questo splendido edificio medievale nel territorio di Collepardo, provincia di Frosinone, potrebbero arrivare i seguaci di Steve Bannon. Uno di loro, Benjamin Harnwell, in verità è già arrivato: si è ...