C' è stato un nuovo scontro tra ultrà

agi

: Meno di 20 milioni pagati a rate: ma che affare è stato @MarioMandzukic9 ? ?? Juventus non brillantissima, ma Roma t… - RealPiccinini : Meno di 20 milioni pagati a rate: ma che affare è stato @MarioMandzukic9 ? ?? Juventus non brillantissima, ma Roma t… - UNHCRItalia : Forza, speranza, coraggio: tutto questo è il sorriso di Wafaa. La prima volta che abbiamo incontrato Wafaa è stato… - RaiNews : È morto Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo. Associazione vittime: 'Si porta via la verità'. Era stato condan… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)episodio di tifo violento, appena tre giorni dopo gli scontri per Inter-Napoli: ultrà di Bologna e Torino, in viaggio per seguire le proprie squadre nell'ultima giornata del 2018, si sono affrontati con cinghie e bottiglie rotte all'autogrill Chianti Sud, vicino al casello Firenze Sud. Nei tafferugli èlanciato un sasso contro un pullman di supporter granata che ha mandato in frantumi il lunotto posteriore.Il pullman degli ultrà felsinei, diretto a Napoli per la partita delle 18, èpoi fermato dalla Polstrada nell'Aretino. Sugli incidenti indaga la Digos di Firenze e i tifosi coinvolti rischiano una denuncia per rissa e possesso di oggetti atti a offendere.Sull'episodio è intervenuto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Cominciamo col tenere in galera questi ...