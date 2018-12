Cav | a gennaio gilet azzurri in piazza

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani lo accogliamo a braccia aperte solo se… Mercato gennaio? È in casa' : Cavani, Var, il Mercato di gennaio, Ancelotti e il sogno scudetto che sogno non è. Aurelio De Laurentiis ha parlato di tutto, a pochi giorni dalla ripresa del campionato dove la sua squadra insegue la ...

Napoli - De Laurentiis : "A gennaio cinque acquisti già in casa - Cavani lo accoglieremmo a braccia aperte ma..." : "Il mercato di gennaio? Con il recupero di Meret, di Younes e di Ghoulam è come se noi il mercato lo avessimo già fatto in casa perché questi sono tre grandi giocatori che ancora non hanno potuto ...

De'Longhi - riCavi in aumento nel periodo gennaio-settembre : Primi nove mesi dell'anno positivi per De'Longhi . La società trevigiana, che produce elettrodomestici e macchine per caffè, ha registrato ricavi in crescita del 9% a 1,30 miliardi di euro , 1,23 ...