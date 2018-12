ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Castellamare, i legami di Greco con la politica: “Il deputato di Fi Pentangelo fu anello di congiunzione con Luigi Ces… - ES1670 : RT @fattoquotidiano: Castellamare, i legami di Greco con la politica: “Il deputato di Fi Pentangelo fu anello di congiunzione con Luigi Ces… - Ivianti777 : RT @fattoquotidiano: Castellamare, i legami di Greco con la politica: “Il deputato di Fi Pentangelo fu anello di congiunzione con Luigi Ces… - d73_alex : RT @fattoquotidiano: Castellamare, i legami di Greco con la politica: “Il deputato di Fi Pentangelo fu anello di congiunzione con Luigi Ces… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Parlamentari e consiglieri regionali. Per lo più di centrodestra. Ma pure un assessore comunale di centrosinistra. Ildi Forza Italia Antonio, i parlamentari azzurri Luigi Cesaro e Carlo Sarro, l’exdi Scelta Civica Antimo Cesaro, l’ex senatore Antonio Milo, il consigliere regionale Udc Pasquale Sommese, l’ex assessore comunale Pd Nicola Corrado. Ecco la rete delle relazioni politiche di Adolfo, l’imprenditore stabiese della distribuzione del latte, in carcere dai primi di dicembre con accuse di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver fatto da mediatore di trattative tra i clan camorristici di Castellammare di Stabia (Napoli) e dei Monti Lattari e altri imprenditori, costretti a pagare il pizzo anche grazie ai suoi ‘suggerimenti’ di “amico degli amici”.I nomi sbucano da una pagina di una informativa di reato della Questura di Napoli che ...