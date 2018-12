Carta del Docente | la spendibilità per i docenti di ruolo con riserva

Reggio Emilia. Erasmus+ : la Provincia ottiene la Carta della Mobilità : Si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Falletti, a Roma, la cerimonia di consegna delle Carte della Mobilità 2018

Fedeli è ottimista : 'A gennaio saremo quasi al completo. Bombe Carta? Non li considero tifosi' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Franco Fedeli è soddisfatto e, dalle sue parole, trasuda un inusuale ottimismo. 'A gennaio affermail presidente della Samb alla fine della gara vinta contro la Fermana ...

L'Autonomia della Valle d'Aosta e l'attualità della Carta di Chivasso : Obiettivo dell'incontro stimolare una vasta riflessione che ponga le basi per una rinnovata convergenza dell'intero mondo autonomista e che possa anche essere il primomomento di una fattiva e ...

GiaCarta : sale la conta delle vittime dello tsunami. Le onde anomale provocate da frane sottomarine : PRIMAPRESS, - Giacarta, INDONESIA, - Non si arresta la conta delle vittime dello tsunami che ha devastato le isole di Giava e Sumatra. Ad ora sono 222 i morti e 843 i feriti con ancora 28 dispersi. ...

Carta del Docente : le novità dal primo gennaio - ultime notizie 21/12 : Nelle ultime ore sul sito ufficiale della Carta del Docente è stato pubblicato un avviso, rivolto a tutti i docenti interessati, contenente alcune importanti precisazioni sul suo utilizzo e sui nuovi importi, a partire dal 1° gennaio 2019. Si prevede una sospensione momentanea dell’applicazione dall’1 al 4 gennaio 2019. Carta del Docente, ultime notizie al 21/12: tutte le novità dal primo gennaio, il comunicato ufficiale La ...

Napoli - «Bella Ciao» alle elementari : «Ma è la canzone della Casa di Carta» : Nella scuola elementare De Amicis di Napoli scoppia la protesta. Il motivo? A uno dei genitori, dirigente leghista, non è andato giù che durante la recita di Natale venisse intonata la...

Milano. Video personalizzato per il rinnovo della Carta d’identità elettronica : Un Video personalizzato con tutte le informazioni utili per il rinnovo della carta d’identità. Da ieri, i milanesi registrati con

Le sfide a squadre - l’eliminazione di Giusy e l’esibizione di Marco Carta nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre (video) : Nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre abbiamo assistito a due nuove sfide tra le squadre Atene e Sparta e a un nuovo ingresso nella scuola. Le due squadre si sono sfidate attraverso nuove esibizioni, portando sul palco i brani e le coreografie che ritenevano migliori per poter vincere, ma Atene non ha vissuto bei momenti durante la puntata. Partiamo dall’inizio per conoscere bene le dinamiche. I primi ad esibirsi sono Giordana e Mameli ...

Mondovisione è il nuovo singolo di Federica Carta - colonna sonora del film La Befana Vien Di Notte (audio e testo) : È uscito oggi il nuovo singolo di Federica Carta intitolato Mondovisione, colonna sonora del film cinematografico “La Befana Vien di Notte” con Paola Cortellesi. Lo aveva annunciato qualche giorno fa tramite un post sulle sue personali pagine social, e da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming, in digital download e sul suo canale YouTube ufficiale. Il brano “Mondovisione” anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il ...

Marco Carta - dopo il coming out in tv la foto del bacio con il fidanzato sui social : Poco più di un mese fa Marco Carta ha fatto coming out nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. “Sono gay e innamorato felice”, ha detto durante la trasmissione. dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il cantante sardo lanciato dalla scuola di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha rivelato per la prima volta di essere omosessuale e di avere una relazione che lo rende felice. “Non è entrato nei dettagli ...

Svelata la location della nuova rapina ne La Casa di Carta 3? Dalla Zecca alla compagnia Telefónica (foto) : Dopo il video che annunciava l'avvio delle riprese della nuova stagione, La Casa di Carta 3 sembra prendere forma con un nuovo indizio rivelato da Netflix. Lunedì 10 dicembre, sui canali social ufficiali della serie di Alex Pina, è apparsa quella che a tutti gli effetti è la prima foto ufficiale della terza stagione della serie record di spettatori su Netflix. Nell'immagine si vede chiaramente il grattacielo situato a Madrid che oggi ...

Conte : Carta universale Onu diritti dell'uomo faro Governo : Roma, 10 dic., askanews, - 'Settant'anni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Un testo sobrio, composto di trenta articoli, che ...

Marco Carta parla del suo fidanzato : “È un mio coetaneo” : Marco Carta gay, chi è il fidanzato? Ultime rivelazioni del cantante È un periodo d’oro per Marco Carta. Il cantante lanciato da Amici sta lavorando parecchio ed è innamorato. Dopo il coming out a Domenica Live, il sardo non ha rivelato l’identità del suo fidanzato. Ma in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha svelato nuovi […] L'articolo Marco Carta parla del suo fidanzato: “È un mio coetaneo” ...

Napoli - i migranti di Porta Capuana diventano sculture in Cartapesta dell’artista cinese Liu Jianhua : A Napoli si inaugura l'8 dicembre la mostra "Monumenti" con 23 sculture che riproducono i migranti incontrati dall’artista cinese Liu Jianhua nel quartiere multietnico di Porta Capuana e realizzate a grandezza naturale. Fino al 21 marzo, al Made in Cloister del capoluogo partenopeo, corpi che raccontano storie e viaggi.Continua a leggere