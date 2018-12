ilnapolista

: Carmignani Bruscolotti Rimbano il ribelle con la Porsche Arrivò l’ultimo anno di Chiappella. Giocò solo una stagion… - napolista : Carmignani Bruscolotti Rimbano il ribelle con la Porsche Arrivò l’ultimo anno di Chiappella. Giocò solo una stagion… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) L’aria da playboy ma innamorato Il martedì e il mercoledì per gli allenamenti classici, il giovedì per la partitella in famiglia ed il sabato per la rifinitura. La sua macchina era sempre là, nel parcheggio del ventre del San Paolo. Era una bellae diversi compagni di squadra gliela invidiavano. Ma forse ammiravano anche il suo stile di vita, il suo “me ne frego delle gerarchie”, il suo essere giovane e. Si dice che proprio il fatto di trattare tutti allo stesso modo, sia che parlasse con un veterano dello spogliatoio sia che rivolgesse la parola ad un giovane come lui, gli procurasse diversi problemi con le società con cui ha giocato. L’avere il mondo tra le mani, “sfruttare” il momento favorevole, l’essere calciatore in una grande città dopo gli inizi nella provincia, a Padova e Varese, fecero il resto.Angelo Luigi, una sola stagione nel ...