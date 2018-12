Capodanno in Thailandia per Elisabetta Gregoraci | le sexy FOTO dalla meta paradisiaca

sportfair

: “Amazing Thailand Countdown 2019” lo spettacolare capodanno 2019 va in scena a Bangkok e altre 5 località. - antowhite : “Amazing Thailand Countdown 2019” lo spettacolare capodanno 2019 va in scena a Bangkok e altre 5 località. - MimmoDiMaria : @corsi_gabriele Per questo Natale ho fregato tutti, sono in Thailandia fino a dopo capodanno. Dal 17 dicembre al 3… - ViaggiGiraffa : Capodanno Thailandia 26 Dicembre da Roma -

(Di sabato 29 dicembre 2018)in vacanza in, le meravigliosa calabrese trascorrerà ilnella stupendavacanzieraGreogoraci, dopo aver trascorso il Natale al fianco dell’ex marito Flavio Briatore ed al figlio Nathan Falco, è volata in, dove trascorrerà il. La bellissima soubrette italiana, che pare avere una nuova relazione con Francesco Bettuzzi, non è apparsa per ora con nessuno accanto negli scatti in cui si è immortalata in queste ore e che ha postato sui social. Scorri la gallery più su per vedere tutte leFai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloinper, leSPORTFAIR.