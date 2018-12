repubblica

: 3 posto blindato Appena un -2 in classifica rispetto all’ @Inter 2017/18 che arrivo senza fiato a metà dicembre (… - christian_vit85 : 3 posto blindato Appena un -2 in classifica rispetto all’ @Inter 2017/18 che arrivo senza fiato a metà dicembre (… - umbriatweets : Avete letto? Capodanno blindato: stop spray al peperoncino, limitazioni per i botti e misure antiterrorismo… - continimarco : Capodanno blindato: stop spray al peperoncino, limitazioni per i botti e misure antiterrorismo… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Da Nord a Sud i Comuni hanno emesso ordinanze per festeggiamenti in sicurezza. Varchi per entrare in piazza Castello a Torino. Divieto di contenitori di vetro quasi ovunque, multe fino a 500 euro. Roma in controtendenza sulle bombolette. La sindaca Raggi non le proibisce:...