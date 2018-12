Capodanno al museo a Roma | Milano e Napoli | tutte le aperture straordinarie del 1 gennaio

fanpage

(Di sabato 29 dicembre 2018) Musei Capitolini, Chiostro del Bramante, Mudec e Pompei: trascorrere unall'insegna della cultura asarà davvero facile, grazie alepreviste per il 12019. In attesa di conoscere i calendari delle mostre del prossimo anno, ecco tutti musei e i parchi archeologici che resteranno aperti in questa giornata.