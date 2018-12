: Breaking News #Capodanno, 6,6 mln italiani in viaggio - Cyber_Feed : Breaking News #Capodanno, 6,6 mln italiani in viaggio - TelevideoRai101 : Capodanno, 6,6 mln italiani in viaggio - CarmelinaCarmi : RT @coldiretti: Capodanno: Coldiretti, 68 mln bottiglie di spumante italiano -

Saranno circa 6,6 milioni gliche passeranno la notte di San Silvestro in. Un numero record ( 600mila in più dello scorso anno) favorito dal calendario, visto che l'anno nuovo inizia martedì e molti uffici non riprenderanno l'attività prima del 2 gennaio. E' quanto emerge da una ricerca Confesercenti-Swg. Il ponte allunga la durata delle vacanze di 4 giorni in media e fa lievitare la spesa media per persona, quest'anno di 859 euro, cioè circa 100 euro in più rispetto al 2017.(Di sabato 29 dicembre 2018)