Capodanno | 6 | 6 milioni di italiani in viaggio | 3 miliardi la spesa media per il cenone

meteoweb.eu

: @MilanNewsit Se non lo vendiamo adesso mai più, è vecchio, strapagato e scarso. Per 7,5 milioni bisogna far partire… - deanmoriarty78 : @MilanNewsit Se non lo vendiamo adesso mai più, è vecchio, strapagato e scarso. Per 7,5 milioni bisogna far partire… - PiacereIseo : A Capodanno 6,3 milioni di italiani brindano al ristorante, per una spesa di 507 milioni di euro - WineNews - AttilioParrotta : In che senso ...fuori ? -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Saranno circa 6,6gliche passeranno la notte diin: un numero record, sono 600mila in più dello scorso anno, grazie a un ponte che allunga la durata delle vacanze, quattro giorni in, e che fa lievitare laper persona, quest’anno di 859 euro, circa 100 euro in più rispetto allo scorso anno. Per salutare a tavola l’anno nuovo glispenderanno 111 euro a famiglia, per unacomplessiva che sfiora i 3di euro: sono i dati contenuti in un’indagine di Confesercenti Swg, secondo cui a passare iltra le mura domestiche, con amici e parenti, sarà il 71%. Rimane alta, però, anche la quota di chi sceglierà di festeggiare in un locale o al ristorante (il 9%), quasi il doppio di cinque anni fa. All’1% il gruppo che la notte del prossimo 31 dicembre sarà costretto a lavorare e al 3% quello di ...