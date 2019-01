Cancro al seno | il ruolo nocivo dell' alcol e quelle benefico della frutta

Protesi al seno e rischio Cancro : stop alle forniture anche in Italia : Dopo lo stop in via precauzionale lanciato dall’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali, la stessa azienda produttrice ha sospeso la vendita in Europa, così anche in Italia alcune regioni hanno ordinato lo stop momentaneo alle forniture. "Ogni paziente verrà contattata e potrà chiedere chiarimenti, ma al momento non sono previsti interventi chirurgici per espiantare la Protesi dell’azienda francese" ha spiegato l’assessore ...

Derisa dopo intervento per Cancro al seno - posta foto in topless : “Non sono un oggetto sessuale” : "dopo aver dovuto amputare il mio seno due volte per malattia, ho imparato ad apprezzare il mio corpo esattamente così com'è" ha spiegato la 37enne britannica Laura Owen che ha deciso di postare sui social la sua immagine in topless in risposta ai commenti denigratori contro di lei.Continua a leggere

Farmaci : Ue estende indicazioni per antiCancro al seno ribociclib : La Commissione europea ha approvato un’estensione di indicazione per ribociclib, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6), che in aggiunta alla terapia ormonale nelle donne con tumore al seno avanzato Hr+/Her2- ha dimostrato di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale e di prolungare la sopravvivenza e rallentare la progressione della malattia. Il farmaco è ora approvato anche in ...

Per combatte il Cancro al seno la speranza da un antibiotico per Acne : Speranze per il trattamento del tumore al seno da un antibiotico comunemente usato per l'Acne. Ad aprire la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella è uno studio italo-britannico, pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, condotto in vitro a Manchester e in vivo su pazienti arruolate presso l'università di Pisa, che ha testato l'efficacia antiCancro della doxiciclina, ...

Dagli antibiotici una nuova speranza contro il Cancro al seno : ... unitamente a ricercatori dell'University of Salford di Manchester, in Gran Bretagna, e in collaborazione con il Centro senologico dell'Aoup e la Fondazione pisana per la scienza onlus. La ricerca ...

Tumori : dagli antibiotici per l’acne una nuova speranza di cura contro il Cancro al seno : L’effetto antitumorale in vivo della doxiciclina, un antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline e comunemente impiegato nel trattamento dell’acne volgare, è stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, aprendo la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella. Gli antibiotici infatti, oltre a uccidere i batteri, hanno un effetto distruttivo ...

“Il mio gatto mi ha salvato la vita - ha ‘fiutato’ il mio Cancro al seno” : la commovente storia che arriva dagli Stati Uniti : “Il mio gatto mi ha salvato la vita“, così Michelle Pearson, dell’Oregon, inizia a raccontare la sua storia. La donna sostiene di essere ancora viva perché il suo amato gatto ha “annusato” che in lei c’era qualcosa che non andava, permettendo così una diagnosi tempestiva del cancro al seno. Mia, questo il nome del micio, era stato adottato da Michelle e dal marito da un gattile due anni fa. Si tratta di un ...

ETH : nuovo tipo di ecografia facilita diagnosi Cancro al seno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Cancro al seno non fa di ogni donna una guerriera - e va bene così : Ma lei non riusciva a darsi pace, era arrabbiata, si sentiva incompresa, e ha deciso di sfruttare il suo background da storica per immergersi nella malattia: nella sua scienza, nei suoi risvolti ...

Tumore del seno e recidive / I grassi nella dieta aumentano del 24% il rischio che il Cancro si rimanifesti : Tumore del seno e recidive, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:42:00 GMT)