Camera | Manovra alla prova della fiducia - Protesta Forza Italia con gilet azzurri

Manovra - via alle dichiarazioni di voto sulla fiducia : bagarre in aula Diretta dalla Camera : alle 17 hè iniziata la seduta alla Camera per le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla Manovra. Prima, una breve riunione di alcuni membri dell'esecutivo a Montecitorio. Il primo...

Manovra - Forza Italia protesta alla Camera contro le tasse al no profit. Fico sospende la seduta : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...

La Camera chiamata al voto di fiducia sulla manovra : Sono iniziate nell’Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla manovra. La prima “chiama” è prevista per le 18,30. Dopo si procederà con l’esame e le votazioni degli oltre 200 ordini del giorno. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte son...

Manovra - stasera il voto sulla fiducia alla Camera : Dopo le tensioni e le polemiche di ieri in Aula, oggi il sit in del Pd in piazza Montecitorio per protestare contro la Manovra «approvata a scatola chiusa». Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli...

Manovra - alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia : Ultimo atto alla Camera per la legge di Bilancio. I deputati voteranno su una Manovra su cui non c'è stata discussione. Dopo le dichiarazioni i membri della Camera si pronunceranno sulla fiducia imposta dal governo. Ieri, 28 dicembre, c'era stata una bagarre in Aula. "Mi stupisce che molti si scandalizzino per quello che l'opposizione ha fatto in aula in questi giorni. Noi abbiamo fatto lo stesso quando stavamo all'opposizione. Noi quando ...

Manovra - nel pomeriggio alla Camera la fiducia : Garavaglia: Dl reddito e quota 100 in Parlamento a gennaio Il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, aveva annunciato ai deputati che "reddito di cittadinanza e quota 100 avrete modo di ...

Manovra - al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Segui la diretta : Al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il Governo ha posto sulla Manovra. Alle 18 la chiama, l’Aula continuerà quindi a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprenderà poi dalle 9 di domani L'articolo Manovra, al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Gelmini : “Governo sta cercando di abolire Camera e Senato senza che nessuno se ne accorga” : “Il governo con questa Manovra sta cercando di abolire la Camera e il Senato e noi non saremo complici di questo vilipendio delle istituzioni: quello che accade è di una gravità assoluta”. Lo ha detto la presidente dei deputati Fi Mariastella Gelmini in una conferenza stampa alla Camera L'articolo Manovra, Gelmini: “Governo sta cercando di abolire Camera e Senato senza che nessuno se ne accorga” proviene da Il Fatto ...

Manovra - stasera il voto sulla fiducia alla Camera : ... scrive su Twitter la capogruppo Mariastella Gelmini, un provvedimento che è «Contro il Parlamento, la Costituzione, le imprese, le famiglie, i pensionati, i lavoratori, il mondo del volontariato, la ...

Manovra - sit-in del Pd contro il governo davanti alla Camera : ... costa cara: in questi mesi ci è costata 250 miliardi, che si possono recuperare certo, ma solo se l'economia si riprenderà. Il problema è che questa Manovra non ha nulla di espansivo e rischia di ...

Manovra - 'Bella ciao' a sit-in Pd davanti Camera. Delrio : 'Di Maio-Salvini autisti ubriachi' : Militanti e simpatizzanti hanno intonato 'Bella ciao' al sit-in del Pd davanti a Montecitorio contro i contenuti e il modo in cui si avvia ad approvazione la Manovra economica. Presenti alcune decine ...