Calciomercato West Ham | Nasri esordirà contro il Brighton

Calciomercato : Gabigol può andare al West Ham - contatti in corso : Sirene inglesi per Gabigol. La Premier League corteggia il brasiliano di proprietà dell'Inter, in prestito al Santos. Difficilmente il giocatore resterà in Brasile: a lui sono interessati il West Ham ...

Calciomercato West Ham - piace un difensore del Manchester United : Calciomercato Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Calciomercato West Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel Manchester United, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nel West Ham.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti ...

Calciomercato Premier - West Ham : Nasri si allena con la squadra - firma vicina : Samir Nasri potrà tornare sui campi di calcio solo da gennaio 2019, ma per farlo ha bisogno di trovare una squadra. L’occasione gliela sta offrendo il West Ham. L’ex nazionale francese, 31 anni, infatti si sta già allenando con gli Hammers pronti a fargli firmare un contratto di sei mesi con ingaggio determinato dalle presenze. L’ex Arsenal, Manchester City e Siviglia, che nello scorso gennaio ha rescisso con ...