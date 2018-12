Calciomercato Milan | nel mirino Dani Olmo della Dinamo Zagabria

Calciomercato Milan - i rossoneri cercano Duncan e Sensi del Sassuolo : Calciomercato Milan – Mentre il Milan è fermo al palo a Frosinone e così salgono a quattro le partite consecutive di campionato senza vittorie e soprattutto senza gol, la panchina di Gennaro Gattuso scricchiola ogni giorno di più. Se tutto questo già sembra essere sufficiente a tenere le acque agitate all’interno della dirigenza rossonera, adesso […] L'articolo Calciomercato Milan, i rossoneri cercano Duncan e Sensi del ...

Calciomercato Milan - due offerte dalla Bundesliga per Calhanoglu : La stagione di Hakan Calhanoglu e, più in generale, del Milan non sta andando secondo le previsioni. Per il centrocampista, comunque, non mancano gli estimatori in Bundesliga, dove ha vestito le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen. Secondo tuttomercatoweb.com il Lipsia avrebbe presentato un’offerta di 15 milioni al Milan per il turco, seguito anche dallo Schalke 04. Il club rossonero, però, chiede almeno 20 milioni per il numero 10 ...

Calciomercato Lazio - dopo Darmian spunta un giocatore del Milan : Calciomercato Lazio – Nei sogni di Inzaghi, dopo il tentativo fatto (ancora non tramontato, ndr) per Darmian del Manchester United, spunta un nuovo nome. La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano […] L'articolo ...

Calciomercato Milan - Duncan : colpo da 20 milioni : Più facile, per il club rossonero, è arrivare a Duncan : secondo 'sport mediaset', su questo fronte si è registrata un'apertura. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di ...

Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta/ Calciomercato - lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma... : Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta: lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma le sirene di Calciomercato continuano a suonare

Calciomercato Milan - Higuain Morata : scambio con il Chelsea vicino : Calciomercato Milan – Rino Gattuso si gioca la sua permanenza sulla panchina del Milan nelle ultime due partite del 2018. Chi invece avrebbe già deciso il suo futuro sarebbe invece Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe scelto di concludere la sua esperienza con la maglia rossonera dopo appena sei mesi. Nessun dubbio da parte dell’attaccante argentino […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: scambio con il Chelsea vicino ...

Calciomercato Milan - avanza Conte in caso di esonero di Gattuso : Calciomercato Milan – La panchina di Rino Gattuso si fa sempre più in bilico. La situazione relativa al tecnico rossonero è diventata maggiormente delicata dopo la sconfitta di ieri a San Siro del Milan contro la Fiorentina. Un’altra prestazione decisamente poco brillante, nonostante l’attenuante dei numerosi giocatori indisponibili soprattutto a causa di infortuni. Una sconfitta […] L'articolo Calciomercato Milan, avanza ...

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...

Calciomercato - Higuain si allontana dal Milan : telefonata con Sarri : Il periodo negativo del Milan passa anche dall’inconsistenza realizzativa di Higuain, invischiato in uno dei peggiori momenti della sua carriera. L’argentino, giunto a Milano come una sorta di salvatore della patria, potrebbe già essere ceduto nel mese di gennaio. I rossoneri, infatti, forti dell’interesse da parte del Chelsea di Maurizio Sarri vorrebbero cercare l’accordo con la Juventus, detentrice del suo ...

Calciomercato Milan : acquisti sì - ma occhio alle possibili cessioni… : Calciomercato Milan, i rossoneri hanno una rosa corta e sarà compito di Leonardo rafforzarla a gennaio: le ultime Calciomercato Milan, in casa rossonera si fa un gran parlare delle mosse che Leonardo metterà in atto nel mese di gennaio. La sessione invernale è alle porte ed il ds dovrà allungare una rosa deficitaria dl punto di vista numerico. Prima però potrebbero esserci delle cessioni, relative a calciatori che Gattuso (tecnico a ...

Calciomercato - asse Torino-Milano-Londra : i calciatori pronti a cambiare maglia a gennaio : Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di gennaio, le squadre del campionato di Serie A sono al lavoro per completare le rose in vista della seconda parte di stagione, asse Torino-Milano-Londra sempre più calda. Partiamo dai difensori, sempre più vicino l’addio alla Juventus di Daniele Rugani, sembra essere giunta al capolinea l’esperienza del difensore con il club bianconero, l’addio dovrebbe materializzarsi ...

Calciomercato Milan - Leonardo vuole un big : ecco il nome per Gattuso : Calciomercato Milan – Dopo i gravi infortuni di Biglia e Bonaventura, ora il Milan è costretto a correre ai ripari in vista della prossima sessione di mercato. leggi anche —> Juventus, Higuain può tornare in bianconero L’infortunio di Bonaventura, che dovrà stare lontano dai campi per i prossimi 4-5 mesi, ha costretto la dirigenza rossonera […] L'articolo Calciomercato Milan, Leonardo vuole un big: ecco il nome per ...

