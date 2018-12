Bus di tifosi del Torino preso d’assalto in autogrill da supporter del Bologna | spaccati

Scontri sulla A1 : agguato degli ultras bolognesi al Bus dei tifosi del Torino diretti a Roma | Salvini : in galera : Spintoni e pugni stamani traopposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondoquanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino edel Bologna che viaggiavano su due pullman.

