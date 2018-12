Britney Spears realizzerà nuova musica nel 2019

Giuseppe Giofrè - da Amici al corpo di ballo di Britney Spears : aveva già lavorato con Taylor Swift : Dalla Calabria agli States: Giuseppe Giofr è, vincitore di Amici 11 , ha realizzato il suo più grande sogno, per sua stessa ammissione. Il ballerino lanciato dal talent di Maria De Filippi, infatti, è ...

Britney Spears : Giuseppe Giofrè - ex di Amici - corona il suo sogno ballando per la star : Il ballerino e vincitore nella categoria danza di 'Amici di Maria De Filippi', Giuseppe Giofrè, aveva recentemente confermato di aver abbandonato il suo ruolo di ballerino professionista nel corpo di ballo del talent-show di Canale 5, per sopraggiunti impegni lavorativi che lo avrebbero visto impegnato a lavorare all'estero. In rete, sono emerse alcune indiscrezioni concernenti il nuovo show di Britney Spears che partirà il prossimo febbraio, ...

Britney Spears ha cantato "White Christmas" per i fan via Instagram : ecco la video dedica : Ora sì che siamo nel giusto spirito natalizio

Britney Spears ha scritto una bellissima dedica per i 20 anni di '...Baby One More Time' : Il singolo è stato acclamato in tutto il mondo, diventando la canzone di maggior successo della storia della musica per una cantante ancora teenager. All'epoca Britney aveva solo 17 anni. Qui sotto ...

Britney Spears ha scritto una bellissima dedica per i 20 anni di "…Baby One More Time" : Sì, VENT'anni.

Britney Spears - vent'anni di... "Baby one more time" : Sono trascorsi ben venti anni dal debutto di Britney Spears nel panorama musicale contemporaneo. Era il 1998 quando, sulle frequenze di MTV, veniva trasmesso il videoclip del celeberrimo 'Baby one ...

Britney Spears ha annunciato "Domination" - la nuova concert residency a Las Vegas : Da febbraio 2019