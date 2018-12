Brexit | polemica sul video del governo | Sei straniero? Devi pagare se vuoi rimanere

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) Nel Regno Unito vivono circa tre milioni e mezzo di cittadini comunitari stranieri (non britannici, insomma), che dopo il 31 dicembre 2020 rischiano di veder cambiare qualcosa nella loro quotidianità oltre Manica. Già, perché il ministero dell"Interno ha pubblicato - facendo una clamorosa gaffe - uninformativo che ha lo scopo di informare queste persone come registrarsi, pagando, per ottenere a tutti gli effetti lo status di residenza a tempo indeterminato, una volta avvenuta la.In sostanza, chi vuole restare in Gran Bretagna può ovviamente farlo, ma solo dopo aver compilato dei moduli e pagato una tassa, cosa che ha fatto scatenare i residenti comunitari nell"Isola. Sui social, infatti, è montata la loro protesta.Chi vuolein Uk, infatti - come spiega LaRepubblica - dovrà fare richiesta del cosiddetto "settled status", il nuovo sistema di residenza permanente. ...