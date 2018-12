ilfattoquotidiano

: Bre Payton, giornalista 26enne muore improvvisamente per influenza e meningite - FQMagazineit : Bre Payton, giornalista 26enne muore improvvisamente per influenza e meningite - Cascavel47 : Bre Payton, giornalista 26enne muore improvvisamente per influenza e meningite - NickParkinson14 : @Bre_payton @OANN @Liz_Wheeler Karma, pure & Simple. -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Aveva 26 anni Bre, lastatunitense mortaper le conseguenze del virus dell’suina, H1N1, degenerata in. Collaborava con la rivista conservatrice The Federalist e con FoxNews. Bre si trovava in California per la presentazione di uno show su One America News Network. Solo mercoledì aveva detto ai suoi followers su Twitter di seguirla in televisione. Poi, la mattina successiva, è stata un’amica a trovarla priva di conoscenza. Ricoverata d’urgenza, dopo aver fatto tutti i test i medici hanno stabilito che laaveva contratto l’suina e probabilmente anche la. “Bre se ne è andata – ha twittato l’editore del The Federalist Ben Domenech – Siamo devastati. L’ultima volta che l’abbiamo vista, era divertente, intelligente, vivace. Ora l’abbiamo persa così ...