Borsa | 2018 da incubo | Milano in rosso | ecatombe bancaria

Borsa - netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 28/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,66 miliardi di euro, in calo di 415,1 milioni, rispetto ai 2,07 miliardi della vigilia. I ...

Anche in Borsa vince la Juventus. Regina del 2018 tra le blue chip : Juventus Regina del 2018 Anche a Piazza Affari. Il club bianconero, già protagonista del calciomercato grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo e campione d'inverno in Serie A, conquista Anche il trofeo di miglior titolo del Ftse mib nel 2018.Entrata nel paniere principale soltanto ieri, la Juventus ha infatti chiuso l'anno con un rialzo del 38,9%, il più consistente tra quelli delle 40 società oggi nel Ftse mib. Sul podio ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1 - 44% - Banco Bpm a +4 - 19% - 28 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale pochi titoli in rosso. Bene Banco Bpm, Unipol e Saipem

1 minuto in Borsa 28 dicembre 2018 : In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM , +5,09%,. Lieve calo ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenersi sopra i 18.000 punti - 28 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca un rimbalzo per tenersi sopra i 18.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda

Borsa - sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 27/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo del 37,71%, rispetto ai 3,33 miliardi della vigilia. I ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 81% - Fca a -3 - 86% - 27 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude ancora in ribasso. Sul listino principale male Saipem e Fca. Bene la debuttante Amplifon

1 minuto in Borsa 27 dicembre 2018 : Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto sanitario , +1,29%,. Tra i ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 21/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,33 miliardi di euro, con un incremento di ben 832,9 milioni, pari al 33,...

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 97% - Banca Mediolanum a +5 - 24% - 21 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Tra i rialzi sul listino principale svetta Banca Mediolanum. Male Telecom Italia